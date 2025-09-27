  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 27.9.2025Meniny má Cyprián
13°Bratislava

Vznikne nová linka 116117, má slúžiť pre neurgentné stavy

  • DNES - 9:11
  • Bratislava
Vznikne nová linka 116117, má slúžiť pre neurgentné stavy

Úrad pridelil OS ZZS nové číslo 116117.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pridelil Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR nové číslo 116117. Linka bude od 1. januára 2026 slúžiť ako bezplatná poradenská služba pri zdravotných problémoch pri neurgentných stavoch. TASR o tom informovala vedúca tlačovo-informačného oddelenia úradu Adriana Volfová.

„Pridelenie jednotného európskeho čísla 116117 je ďalším krokom k zlepšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Tiesňová linka 155 sa uvoľní, nebude poskytovať konzultácie a záchranári sa budú môcť venovať život ohrozujúcim stavom a efektívnejšie pomáhať v prvom rade tým, ktorí to skutočne potrebujú,“ povedal riaditeľ odboru regulácie elektronických komunikácií Ivan Martyák.

Linka bude pre volajúcich dostupná nonstop. Volajúcim má poskytovať konzultácie a rady o zvládaní menej závažných ochorení a stavov, s ktorými sa doposiaľ obracali na tiesňovú linku 155, najmä po skončení ordinačných hodín ambulantných lekárov. Operátor môže pomôcť s vyhľadaním aktuálne dostupných pohotovostí či otvorených lekární. Tieto informácie budú k dispozícii nielen telefonicky, ale aj na webovej stránke linky 116117.

„Účelom linky nie je sprostredkovať zdravotnícku službu na adrese pacienta ani vyslať lekára či akúkoľvek ambulanciu na prepravu pacienta na ošetrenie. Úlohou operátora je nasmerovať pacienta na správne riešenie zdravotného problému, kedy vyhľadať obvodného lekára, ktoré liečivo je dostupné v lekárni aj bez lekárskeho predpisu, ako vybaviť ambulantnú domácu ošetrovateľskú službu, mobilný hospic pre svojho ležiaceho príbuzného a podobne,“ doplnil úrad.

Zavedenie linky priniesla novela zákona o záchrannej zdravotnej službe, ktorú začiatkom apríla podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hlavné mesto čaká Bitka o Bratislavu, priblíži obliehanie z augusta 1621

Hlavné mesto čaká Bitka o Bratislavu, priblíži obliehanie z augusta 1621

DNES - 8:54Domáce

Hlavné mesto čaká v sobotu deviatykrát Bitka o Bratislavu.

Ivan Štefanec opúšťa KDH, toto bol preňho posledný dôvod

Ivan Štefanec opúšťa KDH, toto bol preňho posledný dôvod

DNES - 7:54Domáce

Europoslanec kritizuje pomoc KDH Smeru.

Zuzana Čaputová: Novela ústavy sa nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti

Zuzana Čaputová: Novela ústavy sa nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti

VČERA - 20:39Domáce

Novela Ústavy SR, ktorá bola v piatok v parlamente schválená, sa nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti. Na sociálnej sieti to uviedla bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová.

AIS považuje schválenie novely ústavy za zdrvujúcu správu

AIS považuje schválenie novely ústavy za zdrvujúcu správu

VČERA - 19:50Domáce

Amnesty International Slovensko (AIS) považuje schválenie novely Ústavy SR za zdrvujúcu správu.

Vosveteit.sk
Je to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizneJe to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizne
Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!
Z iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočnýmZ iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočným
Ktoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznamKtoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznam
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trhHyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznášXiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
Milióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce SlovákovMilióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce Slovákov
Používaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítačPoužívaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítač
Xiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakaliXiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakali
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP