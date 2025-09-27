Vznikne nová linka 116117, má slúžiť pre neurgentné stavy
Úrad pridelil OS ZZS nové číslo 116117.
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pridelil Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR nové číslo 116117. Linka bude od 1. januára 2026 slúžiť ako bezplatná poradenská služba pri zdravotných problémoch pri neurgentných stavoch. TASR o tom informovala vedúca tlačovo-informačného oddelenia úradu Adriana Volfová.
„Pridelenie jednotného európskeho čísla 116117 je ďalším krokom k zlepšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Tiesňová linka 155 sa uvoľní, nebude poskytovať konzultácie a záchranári sa budú môcť venovať život ohrozujúcim stavom a efektívnejšie pomáhať v prvom rade tým, ktorí to skutočne potrebujú,“ povedal riaditeľ odboru regulácie elektronických komunikácií Ivan Martyák.
Linka bude pre volajúcich dostupná nonstop. Volajúcim má poskytovať konzultácie a rady o zvládaní menej závažných ochorení a stavov, s ktorými sa doposiaľ obracali na tiesňovú linku 155, najmä po skončení ordinačných hodín ambulantných lekárov. Operátor môže pomôcť s vyhľadaním aktuálne dostupných pohotovostí či otvorených lekární. Tieto informácie budú k dispozícii nielen telefonicky, ale aj na webovej stránke linky 116117.
„Účelom linky nie je sprostredkovať zdravotnícku službu na adrese pacienta ani vyslať lekára či akúkoľvek ambulanciu na prepravu pacienta na ošetrenie. Úlohou operátora je nasmerovať pacienta na správne riešenie zdravotného problému, kedy vyhľadať obvodného lekára, ktoré liečivo je dostupné v lekárni aj bez lekárskeho predpisu, ako vybaviť ambulantnú domácu ošetrovateľskú službu, mobilný hospic pre svojho ležiaceho príbuzného a podobne,“ doplnil úrad.
Zavedenie linky priniesla novela zákona o záchrannej zdravotnej službe, ktorú začiatkom apríla podpísal prezident SR Peter Pellegrini.
Hlavné mesto čaká Bitka o Bratislavu, priblíži obliehanie z augusta 1621
Hlavné mesto čaká v sobotu deviatykrát Bitka o Bratislavu.
Ivan Štefanec opúšťa KDH, toto bol preňho posledný dôvod
Europoslanec kritizuje pomoc KDH Smeru.
Zuzana Čaputová: Novela ústavy sa nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti
Novela Ústavy SR, ktorá bola v piatok v parlamente schválená, sa nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti. Na sociálnej sieti to uviedla bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová.
AIS považuje schválenie novely ústavy za zdrvujúcu správu
Amnesty International Slovensko (AIS) považuje schválenie novely Ústavy SR za zdrvujúcu správu.