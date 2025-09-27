  • Články
Hlavné mesto čaká Bitka o Bratislavu, priblíži obliehanie z augusta 1621

  • DNES - 8:54
  • Bratislava
Hlavné mesto čaká v sobotu deviatykrát Bitka o Bratislavu.

Hlavné mesto čaká v sobotu deviatykrát Bitka o Bratislavu.

Kultúrno-historický festival v Sade Janka Kráľa zrekonštruuje vojenské obliehanie mesta Prešporok z augusta 1621. Návštevníci sa tak opäť prenesú do prvej polovice 17. storočia, do prostredia historického Uhorska, keď ožije posledná z trojice prešporských bitiek.

Pred uhorským korunovačným mestom už tretí rok za sebou rinčali zbrane - v roku 1619 ho prvýkrát dobylo vzbúrené sedmohradské knieža Gabriel Bethlen. Rok na to sa ho neúspešne pokúšalo získať cisárske vojsko. Na jar v roku 1621 však prešporskí mešťania, unavení svojvôľou povstalcov, nepriateľom sami otvorili brány, preto sa Bethlen rozhodol mesto získať späť,“ približujú organizátori.

Začiatkom augusta sa s pätnásťtisícovým vojskom pohol Bethlen od Trnavy a mesto začal ostreľovať štrnástimi delami. Obrancovia však útoky na hradby úspešne odrážali a po čase im dokonca pomohli cisárske oddiely, ktoré z výhodných pozícii spoza Dunaja začali ostreľovať obliehateľov. Bethlen sa napokon obliehania vzdal a so svojimi silami radšej vpadol na Moravu.

Okrem rekonštrukcie bitky nebudú chýbať vojenský tábor, vojenské manévre a prezentácia dobových vojakov, dobové remeslá či živá dobová hudba, ale aj historický pochod mestom. Pripravené sú tiež prednášky či diskusia.

Zdroj: Info.sk, TASR
