Ivan Štefanec opúšťa KDH, toto bol preňho posledný dôvod
Europoslanec kritizuje pomoc KDH Smeru.
Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec oznámil, že sa rozhodol ukončiť svoje členstvo v Kresťanskodemokratickom hnutí (KDH). Ako kľúčový dôvod uviedol konanie poslancov KDH, ktorí podľa neho pomohli vládnej strane Smer-SD odviesť pozornosť od závažných tém. Informoval o tom v piatok (26 .9.) večer na sociálnej sieti.
„Posledným dôvodom bola pomoc poslancov KDH Smeru pri odvedení pozornosti od poklonkovania masovému vrahovi a od ekonomického a morálneho ničenia Slovenska,“ napísal Štefanec v úvode svojho príspevku na facebooku.
Europoslanec ďalej vysvetlil, že Slovensko podľa neho stojí na rázcestí. Voľba je medzi ochranou života a dodržiavaním pravidiel v európskom priestore na jednej strane a pokryteckým napomáhaním „gaunerom pri ekonomickom a morálnom úpadku Slovenska schádzaním z európskej cesty“ na strane druhej. „Pre mňa je táto voľba jasná,“ dodal.
Vo svojom vyhlásení tiež uviedol, že z hnutia odchádza s pocitom, že mu dal viac, ako od neho dostal. Poďakoval za podporu svojim priateľom a sympatizantom v KDH, ktorým je podľa vlastných slov naďalej pripravený ľudsky pomáhať.
Zároveň ubezpečil, že sa bude aj naďalej slobodne vyjadrovať a presadzovať hodnoty slobody, demokracie a rovnosti pre všetkých. „Na Slovensku mi záleží a budem sa naďalej vyjadrovať slobodne a presadzovať slobodu, demokraciu a rovnosť pre všetkých,“ dodal na záver.
Ivan Štefanec je dlhoročným poslancom Európskeho parlamentu, kam bol opakovane zvolený na kandidátke KDH. Hnutie zatiaľ na jeho odchod oficiálne nereagovalo.
