  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 27.9.2025Meniny má Cyprián
12°Bratislava

Ivan Štefanec opúšťa KDH, toto bol preňho posledný dôvod

  • DNES - 7:54
  • Bratislava
Ivan Štefanec opúšťa KDH, toto bol preňho posledný dôvod

Europoslanec kritizuje pomoc KDH Smeru.

Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec oznámil, že sa rozhodol ukončiť svoje členstvo v Kresťanskodemokratickom hnutí (KDH). Ako kľúčový dôvod uviedol konanie poslancov KDH, ktorí podľa neho pomohli vládnej strane Smer-SD odviesť pozornosť od závažných tém. Informoval o tom v piatok (26 .9.) večer na sociálnej sieti.

„Posledným dôvodom bola pomoc poslancov KDH Smeru pri odvedení pozornosti od poklonkovania masovému vrahovi a od ekonomického a morálneho ničenia Slovenska,“ napísal Štefanec v úvode svojho príspevku na facebooku.

Europoslanec ďalej vysvetlil, že Slovensko podľa neho stojí na rázcestí. Voľba je medzi ochranou života a dodržiavaním pravidiel v európskom priestore na jednej strane a pokryteckým napomáhaním „gaunerom pri ekonomickom a morálnom úpadku Slovenska schádzaním z európskej cesty“ na strane druhej. „Pre mňa je táto voľba jasná,“ dodal.

Vo svojom vyhlásení tiež uviedol, že z hnutia odchádza s pocitom, že mu dal viac, ako od neho dostal. Poďakoval za podporu svojim priateľom a sympatizantom v KDH, ktorým je podľa vlastných slov naďalej pripravený ľudsky pomáhať.

Zároveň ubezpečil, že sa bude aj naďalej slobodne vyjadrovať a presadzovať hodnoty slobody, demokracie a rovnosti pre všetkých. „Na Slovensku mi záleží a budem sa naďalej vyjadrovať slobodne a presadzovať slobodu, demokraciu a rovnosť pre všetkých,“ dodal na záver.

STAČILO Priatelia, dnes som sa rozhodol ukončiť svoje členstvo v KDH. Posledným dôvodom bola pomoc poslancov KDH Smeru...

Uverejnil používateľ Ivan ŠTEFANEC Piatok 26. septembra 2025

Ivan Štefanec je dlhoročným poslancom Európskeho parlamentu, kam bol opakovane zvolený na kandidátke KDH. Hnutie zatiaľ na jeho odchod oficiálne nereagovalo.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/ivanstefanec.eu
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zuzana Čaputová: Novela ústavy sa nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti

Zuzana Čaputová: Novela ústavy sa nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti

VČERA - 20:39Domáce

Novela Ústavy SR, ktorá bola v piatok v parlamente schválená, sa nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti. Na sociálnej sieti to uviedla bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová.

AIS považuje schválenie novely ústavy za zdrvujúcu správu

AIS považuje schválenie novely ústavy za zdrvujúcu správu

VČERA - 19:50Domáce

Amnesty International Slovensko (AIS) považuje schválenie novely Ústavy SR za zdrvujúcu správu.

NCZI: Na očkovanie proti COVID-19 sa od septembra zaregistrovalo 17.332 osôb

NCZI: Na očkovanie proti COVID-19 sa od septembra zaregistrovalo 17.332 osôb

VČERA - 17:21Domáce

Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa od septembra do piatka zaregistrovalo 17.332 osôb.

Šimkovičová: Prijatie zmeny ústavy robí z dneška historický deň pre Slovensko

Šimkovičová: Prijatie zmeny ústavy robí z dneška historický deň pre Slovensko

VČERA - 15:28Domáce

Piatkové prijatie novely ústavy je historickým momentom, ktorý zabezpečuje, že naša kultúra, identita a etika odteraz stoja už aj na pevnom právnom základe.

Vosveteit.sk
Je to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizneJe to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru“, ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizne
Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!
Z iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočnýmZ iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočným
Ktoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznamKtoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznam
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trhHyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznášXiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
Milióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce SlovákovMilióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce Slovákov
Používaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítačPoužívaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítač
Xiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakaliXiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakali
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP