Volebná komisia tesne pred voľbami zakázala kandidatúru strany Srdce Moldavska

  • DNES - 6:50
  • Kišiňov
Volebná komisia tesne pred voľbami zakázala kandidatúru strany Srdce Moldavska

Moldavská volebná komisia v piatok, iba dva dni pred parlamentnými voľbami, zakázala strane Srdce Moldavska kandidovať.

Deň predtým odvolací súd nariadil strane zákaz vykonávať politické aktivity na 12 mesiacov pre obvinenia z finančných podvodov. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA a televízie Euronews.

Srdce Moldavska kandidovalo ako súčasť predvolebnej koalície Vlastenecký blok Moldavska. Podľa DPA ide o prorusky orientovanú koalíciu zloženú zo socialistov, komunistov a strany Budúcnosť Moldavska. Vlastenecký blok teraz musí do 24 hodín upraviť kandidátnu listinu a vylúčiť z nej všetkých kandidátov Srdca Moldavska.

Moldavská polícia začiatkom septembra vykonala prehliadky u viacerých členov strany Srdce Moldavska. Jej členovia sú obvinení z podplácania voličov, nelegálneho financovania strany a prania špinavých peňazí.

Líderka strany Irina Vlahová rozhodnutie o zákaze kandidatúry označila za „politické divadlo, ktoré už dávno pripravila“ vládnuca strana prezidentky Maie Sanduovej. Vlahovej vo štvrtok zakázali vstup do Lotyšska, Estónska a Poľska. Trojica krajín ju obvinila z napomáhania Rusku pri zásahoch do moldavských volieb.

Parlamentné voľby sa v Moldavsku uskutočnia v nedeľu. Prieskumy naznačujú, že zvíťaziť by v nich mohla Strana akcie a solidarity proeurópsky orientovanej prezidentky Sanduovej a premiéra Dorina Raceana. Vládu však pravdepodobne sama nezloží.

Nadchádzajúce voľby by podľa Reuters mohli mať rozsiahle dôsledky pre úsilie Moldavska vstúpiť do Európskej únie. Rusko sa podľa vlády snaží tento proces sabotovať napríklad šírením dezinformácií, organizovaním masových nepokojov a kupovaním hlasov. Moskva tieto tvrdenia odmieta a podľa ministerstva zahraničných vecí sú neopodstatnené.

Zdroj: Info.sk, TASR
