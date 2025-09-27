  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 27.9.2025Meniny má Cyprián
12°Bratislava

Najvyšší súd povolil Trumpovi zmraziť zahraničnú pomoc vo výške 4 miliárd

  • DNES - 6:03
  • Washington
Najvyšší súd povolil Trumpovi zmraziť zahraničnú pomoc vo výške 4 miliárd

Najvyšší súd USA v piatok povolil administratíve prezidenta Donalda Trumpa zmraziť zahraničnú pomoc vo výške viac ako 4 miliardy dolárov, vyčlenenú Kongresom. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Súd, v ktorom prevažujú konzervatívci, uviedol, že potvrdenie prezidentovej právomoci riadiť zahraničné záležitosti zjavne „prevažuje nad potenciálnou ujmou“, ktorej čelia zamýšľaní príjemcovia pomoci.

Súd uviedol, že jeho nariadenie nie je konečným rozhodnutím o merite veci, ale umožňuje dočasné zmrazenie vyplácania finančných prostriedkov, zatiaľ čo prípad pokračuje na nižších súdoch.

Traja liberálni sudcovia vyjadrili nesúhlas, pričom sudkyňa Elena Kaganová vyhlásila, že v tomto prípade je „v stávke veľa“. „Ide o rozdelenie právomocí nad výdavkami verejných peňazí medzi exekutívu a Kongres,“ povedala, dodajúc, že že piatkové nariadenie bolo „nedostatočne odkomunikované, nepredchádzala mu verbálna diskusia a nebola možnosť rokovať o ňom na konferencii“.

Kaganová vyhlásila, že toto rozhodnutie „umožní exekutíve prestať viazať 4 miliardy dolárov z fondov, ktoré Kongres vyčlenil na zahraničnú pomoc a ktoré sa teraz nikdy nedostanú k zamýšľaným príjemcom“. „Nakoľko tento výsledok je v rozpore s rozdelením moci, dovolím si s ním nesúhlasiť,“ povedala.

Prezident Donald Trump sa od nástupu do úradu v januári snaží o väčšiu kontrolu nad federálnymi výdavkami. Poveril preto Elona Muska, najbohatšieho človeka na svete, znížením počtu vládnych zamestnancov.

Jedným z hlavných cieľov bola USAID, hlavná organizácia pre distribúciu americkej humanitárnej pomoci po celom svete, ktorá má zdravotnícke a krízové programy v približne 120 krajinách.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Volebná komisia tesne pred voľbami zakázala kandidatúru strany Srdce Moldavska

Volebná komisia tesne pred voľbami zakázala kandidatúru strany Srdce Moldavska

DNES - 6:50Zahraničné

Moldavská volebná komisia v piatok, iba dva dni pred parlamentnými voľbami, zakázala strane Srdce Moldavska kandidovať.

Bezpečnostná rada OSN odmietla polročný odklad uvalenia sankcií na Irán

Bezpečnostná rada OSN odmietla polročný odklad uvalenia sankcií na Irán

VČERA - 21:52Zahraničné

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v piatok zamietla návrh Číny a Ruska, ktoré požadovali polročný odklad uvalenia sankcií na Irán.

Pacientovi vyoperovali nesprávnu obličku, žiť musí s tou chorou

Pacientovi vyoperovali nesprávnu obličku, žiť musí s tou chorou

VČERA - 20:46Zahraničné

Po nesprávne vykonanom zákroku ostala pacientovi len jedna poškodená oblička.

Inšpekcia odhalila nezrovnalosti: Testom neprešli dve potraviny

Inšpekcia odhalila nezrovnalosti: Testom neprešli dve potraviny

VČERA - 20:05Zahraničné

Inšpekcia odhalila nezrovnalosti u dvoch potravín.

Vosveteit.sk
Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!
Z iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočnýmZ iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočným
Ktoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznamKtoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznam
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trhHyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznášXiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
Milióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce SlovákovMilióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce Slovákov
Používaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítačPoužívaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítač
Xiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakaliXiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakali
Slováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuťSlováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP