Bezpečnostná rada OSN odmietla polročný odklad uvalenia sankcií na Irán

  • DNES - 21:52
  • New York
Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v piatok zamietla návrh Číny a Ruska, ktoré požadovali polročný odklad uvalenia sankcií na Irán. V noci na nedeľu preto začnú opätovne platiť rozsiahle sankcie zo strany OSN, ktoré boli na Irán uvalené aj v minulosti.

Návrh rezolúcie celkovo podporili iba štyria členovia rady. Stáli členovia Británia, Francúzsko, USA a šesť ďalších štátov hlasovalo proti.

Sankcie OSN budú na Irán opätovne uvalené v nedeľu o 2.00 h SELČ. Na Teherán sa začne uplatňovať zbrojné embargo a jeho aktíva uložené vo svetových finančných inštitúciách budú zmrazené. Sankcie tiež zakazujú dovoz materiálu, ktorý by mohli byť použité na obohacovanie a spracovanie uránu, ako aj na vývoj balistických rakiet. Na iránskych predstaviteľov tiež začnú platiť cestovné obmedzenia.

Udeje sa tak mesiac po tom, čo krajiny zo zoskupenia E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) koncom augusta aktivovali tzv. mechanizmus „snapback“, keďže Irán podľa nich porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015.

Tento mechanizmus môže aktivovať akákoľvek strana jadrovej dohody s Iránom. BR OSN po aktivovaní snapbacku musela do 30 dní prijať rezolúciu, v ktorej by opätovne potvrdila, že zrušenie sankcií voči Iránu ostáva v platnosti. Francúzsko, USA a Británia ako stáli členovia rady rezolúciu 19. septembra vetovali.

Zástupca ruského stáleho predstaviteľa pri OSN Dmitrij Poľanskij počas rozpravy vyhlásil, že Irán urobil všetko preto, aby vyhovel Európanom, ktorí však podľa neho odmietli kompromisy. Varoval pred vážnym dôsledkami sankcií, ktoré môžu viesť k eskalácii situácie na Blízkom východe.

Európske mocnosti sa podľa francúzskeho stáleho predstaviteľa pri OSN Jéroma Bonnafonta snažili dosiahnuť dohodu s Teheránom, ktorý však neurobil žiadne ústupky a požiadal iba o odklad sankcií. Diplomat však zdôraznil, že uvalenie sankcií ešte neznamená koniec diplomacie.

Iránsky prezident Masúd Pezeškiján vo štvrtok vyhlásil, že Teherán je „plne pripravený na akýkoľvek scenár“ v prípade, že OSN opäť uvalí sankcie. Vo svojom prvom prejave pred Valným zhromaždením OSN tiež deklaroval, že Irán sa „nikdy nebude usilovať o výrobu atómovej bomby“.

Zdroj: Info.sk, TASR
