AIS považuje schválenie novely ústavy za zdrvujúcu správu

Amnesty International Slovensko (AIS) považuje schválenie novely Ústavy SR za zdrvujúcu správu. Tvrdí, že povedie k širšiemu obmedzeniu ľudských práv a rozporu s medzinárodným právom. TASR o tom informovala koordinátorka komunikácie AIS Daniela Mužíková.

Toto je zdrvujúca správa. Namiesto toho, aby náš parlament prijal konkrétne opatrenia na ochranu práv LGBTI+ ľudí, detí a žien, hlasovaním zabezpečil prijatie ústavných zmien, čím dostal ústavu do priameho rozporu s medzinárodným právom,“ uviedol riaditeľ neziskovej organizácie Rado Sloboda. Podotkol, že parlament napriek opakovaným varovaniam inštitúcií EÚ aj odborníctva nadradil slovenské právo medzinárodným dohovorom a ľudskoprávnym normám. Zmena podľa neho bude mať nedozerné následky.

Novelu ostro kritizuje aj Iniciatíva Inakosť. Považuje ju za „jedno z najnebezpečnejších rozhodnutí, ktoré slovenský parlament kedy prijal“. V novele vidí ohrozenie členstva Slovenska v EÚ i priblíženie sa autoritátorským režimom. „Novela dáva vláde do rúk silný nástroj na ospravedlnenie všetkých rozhodnutí a politík, ktoré budú v rozpore s ľudskými právami a našimi medzinárodnými záväzkami,“ mieni výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko. Zároveň avizuje právne kroky voči negatívnym dosahom v piatok schválenej novely. Iniciatíva sa chce takisto obrátiť na Ústavný súd SR i európske súdne orgány.

Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.

Zdroj: Info.sk, TASR
