AIS považuje schválenie novely ústavy za zdrvujúcu správu
Amnesty International Slovensko (AIS) považuje schválenie novely Ústavy SR za zdrvujúcu správu. Tvrdí, že povedie k širšiemu obmedzeniu ľudských práv a rozporu s medzinárodným právom. TASR o tom informovala koordinátorka komunikácie AIS Daniela Mužíková.
„Toto je zdrvujúca správa. Namiesto toho, aby náš parlament prijal konkrétne opatrenia na ochranu práv LGBTI+ ľudí, detí a žien, hlasovaním zabezpečil prijatie ústavných zmien, čím dostal ústavu do priameho rozporu s medzinárodným právom,“ uviedol riaditeľ neziskovej organizácie Rado Sloboda. Podotkol, že parlament napriek opakovaným varovaniam inštitúcií EÚ aj odborníctva nadradil slovenské právo medzinárodným dohovorom a ľudskoprávnym normám. Zmena podľa neho bude mať nedozerné následky.
Novelu ostro kritizuje aj Iniciatíva Inakosť. Považuje ju za „jedno z najnebezpečnejších rozhodnutí, ktoré slovenský parlament kedy prijal“. V novele vidí ohrozenie členstva Slovenska v EÚ i priblíženie sa autoritátorským režimom. „Novela dáva vláde do rúk silný nástroj na ospravedlnenie všetkých rozhodnutí a politík, ktoré budú v rozpore s ľudskými právami a našimi medzinárodnými záväzkami,“ mieni výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko. Zároveň avizuje právne kroky voči negatívnym dosahom v piatok schválenej novely. Iniciatíva sa chce takisto obrátiť na Ústavný súd SR i európske súdne orgány.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
NCZI: Na očkovanie proti COVID-19 sa od septembra zaregistrovalo 17.332 osôb
Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa od septembra do piatka zaregistrovalo 17.332 osôb.
Šimkovičová: Prijatie zmeny ústavy robí z dneška historický deň pre Slovensko
Piatkové prijatie novely ústavy je historickým momentom, ktorý zabezpečuje, že naša kultúra, identita a etika odteraz stoja už aj na pevnom právnom základe.
Igor Matovič by sa na mieste Krátkeho a Krajčího vzdal mandátu
Líder Hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič by sa na mieste Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ) vzdal poslaneckého mandátu.
Boris Susko sa poďakoval poslancom, že schválili novelu ústavy
Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) sa poďakoval poslancom Národnej rady SR, ktorí hlasovali za schválenie novely ústavy. Schválené zmeny podľa neho nie sú v rozpore s európskym právom.