Na severe Nemecka spozorovali drony, vyšetrujú možnú špionáž

  • DNES - 19:18
  • Frankfurt
Na severe Nemecka spozorovali drony, vyšetrujú možnú špionáž

Nad územím nemeckej spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko boli v noci na piatok spozorované drony, ktoré sú predmetom vyšetrovania pre možnú špionáž a sabotáž. Oznámilo to tamojšie ministerstvo vnútra, píše agentúra Reuters.

Čiastočne v dôsledku nedávnych incidentov v Dánsku a iných európskych krajinách je Šlezvicko-Holštajnsko v úzkom a neustálom kontakte so spolkovou vládou a nemeckými ozbrojenými silami,“ ozrejmila vo vyhlásení krajinská ministerka vnútra Sabine Sütterlinová-Waacková.

Ruské stíhačky a drony v uplynulých týždňoch narušili vzdušný priestor viacerých európskych členov Severoatlantickej aliancie (NATO) vrátane Estónska alebo Poľska. Desať krajín Európskej únie v piatok preto viedlo prvé rozhovory o návrhoch na vybudovanie protidronovej bariéry. Na videokonferencii zvolanej eurokomisárom pre obranu Adriusom Kubiliusom sa zúčastnili predstavitelia Európskej komisie, ukrajinskej vlády a štátov na východnej hranici Únie vrátane Slovenska.

Niektorí lídri krajín NATO naznačili, že pri ďalšom narušení vzdušného priestoru ruskými lietadlami by mala Aliancia pristúpiť k ich zostreleniu. V utorok túto myšlienku vyslovil aj americký prezident Donald Trump. Kremeľ tieto výroky označil za „nezodpovedné a bezohľadné“ s tým, že so sebou prinášajú „nebezpečné dôsledky“.

Zdroj: Info.sk, TASR
