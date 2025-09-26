Na severe Nemecka spozorovali drony, vyšetrujú možnú špionáž
- DNES - 19:18
- Frankfurt
Nad územím nemeckej spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko boli v noci na piatok spozorované drony, ktoré sú predmetom vyšetrovania pre možnú špionáž a sabotáž. Oznámilo to tamojšie ministerstvo vnútra, píše agentúra Reuters.
„Čiastočne v dôsledku nedávnych incidentov v Dánsku a iných európskych krajinách je Šlezvicko-Holštajnsko v úzkom a neustálom kontakte so spolkovou vládou a nemeckými ozbrojenými silami,“ ozrejmila vo vyhlásení krajinská ministerka vnútra Sabine Sütterlinová-Waacková.
Ruské stíhačky a drony v uplynulých týždňoch narušili vzdušný priestor viacerých európskych členov Severoatlantickej aliancie (NATO) vrátane Estónska alebo Poľska. Desať krajín Európskej únie v piatok preto viedlo prvé rozhovory o návrhoch na vybudovanie protidronovej bariéry. Na videokonferencii zvolanej eurokomisárom pre obranu Adriusom Kubiliusom sa zúčastnili predstavitelia Európskej komisie, ukrajinskej vlády a štátov na východnej hranici Únie vrátane Slovenska.
Niektorí lídri krajín NATO naznačili, že pri ďalšom narušení vzdušného priestoru ruskými lietadlami by mala Aliancia pristúpiť k ich zostreleniu. V utorok túto myšlienku vyslovil aj americký prezident Donald Trump. Kremeľ tieto výroky označil za „nezodpovedné a bezohľadné“ s tým, že so sebou prinášajú „nebezpečné dôsledky“.
