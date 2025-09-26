Švédsko ponúklo Dánsku protidronové systémy na zabezpečenie summitu EÚ v Kodani
- DNES - 19:03
- Štokholm
Švédsko ponúklo Dánsku protidronové technológie pre budúcotýždňový summit EÚ v Kodani, uviedol v piatok švédsky premiér Ulf Kristersson. Reagoval tak na nedávne opakované narušenia dánskeho vzdušného priestoru dronmi v oblastiach viacerých letísk.
„V uplynulých dňoch sme videli nevítanú rozsiahlu dronovú aktivitu v rôznych krajinách,“ povedal Kristersson v rozhovore pre televíziu TV4. „Budúci týždeň sa približne 40 hláv vlád zúčastní na summite EÚ v Kodani,“ skonštatoval.
Dánska vláda pre televíziu TV2 uviedla, že Kodaň už ponuku prijala, aby zabezpečila hladký priebeh summitu, informoval portál The Guardian.
Švédsko v posledných mesiacoch investovalo vo veľkej miere do systémov protivzdušnej obrany. „Objednali sme systémy protivzdušnej obrany schopné bojovať proti dronom aj lietadlám za viac ako desať miliárd švédskych korún (1,06 miliardy dolárov) a investujeme do nových prostriedkov na boj proti dronom,“ uviedol minister obrany Pal Jonson v písomnom stanovisku pre AFP.
Inšpekcia odhalila nezrovnalosti: Testom neprešli dve potraviny
Inšpekcia odhalila nezrovnalosti u dvoch potravín.
Kaliňák: S krajinami EÚ sme rokovali o financovaní protidronovej ochrany
Slovensko začalo budovať svoju protivzdušnú ochranu hlavným dáždnikom v podobe šiestich batérií systému Barak MX.
Na severe Nemecka spozorovali drony, vyšetrujú možnú špionáž
Nad územím nemeckej spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko boli v noci na piatok spozorované drony, ktoré sú predmetom vyšetrovania pre možnú špionáž a sabotáž.
Lukašenko: Putin prišiel s návrhom, ktorý by Ukrajina mala akceptovať
Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v piatok po rokovaní s prezidentom Ruska Vladimirom Putinom v Moskve vyhlásil, že šéf Kremľa prišiel s „dobrým návrhom“ zameraným na ukončenie vojny na Ukrajine.