Slováci si najčastejšie vyberajú luxusné hotely s all inclusive
- DNES - 18:25
- Bratislava
Slováci si najčastejšie vyberajú luxusné hotely s all inclusive službami, Česi zase cestujú spontánnejšie a takmer polovica z nich si rezervuje dovolenku na poslednú chvíľu. Naopak, Poliaci plánujú s predstihom a v priemere minú na dovolenku najviac zo všetkých troch krajín. Vyplýva to z porovnania troch krajín - Slovenska, Česka a Poľska - od cestovnej agentúry Invia.
Celkovo 34 % Slovákov si vybralo dovolenku formou first minute, pričom v Česku to bolo 25 %. Poliaci zase preferujú včasné plánovanie a menej podliehajú impulzívnym nátlakom, preto ich first minute rezervácie tvoria 36 %. Last minute ponuky využilo 42 % ľudí zo Slovenska, pričom v Poľsku tvoria tieto rezervácie len 19 %. Najspontánnejší sú Česi, 48 % si kupuje dovolenku na poslednú chvíľu.
Najčastejšie si Slováci, Česi a Poliaci vyberajú dovolenkové destinácie, ako Grécko, Turecko a Egypt. Slovenskí dovolenkári si zvyčajne v rámci týchto krajín volia egyptskú Hurghadu. Česi zase uprednostňujú grécku Krétu, medzi obľúbenými majú však aj Hurghadu. Poliaci majú v obľube Tureckú riviéru, Krétu alebo Rhodos. U všetkých dovolenkujúcich dominuje záujem o all inclusive dovolenky a ubytovanie v štvor- až päťhviezdičkových hoteloch. Takýto pobyt si vyberá 85 % Slovákov, 78 % Čechov a 77 % Poliakov.
Odlišnosti sú viditeľné aj v tom, ako ľudia trávia dovolenku. Zatiaľ čo poľskí cestovatelia chcú objavovať toho z danej krajiny najviac a vyberajú si často aj organizované výlety zamerané na spoznávanie určitého miesta, tak Česi a Slováci viac času venujú odpočinku pri mori a stačí im jeden výlet v dovolenkovej destinácii. Rozdiely sú aj vo výdavkoch a dĺžke pobytu. Slováci investujú do letnej dovolenky v priemere o 318 eur viac ako Česi, teda celkovo výdavky na jednu rodinu dosahujú vyše 2440 eur. Najviac však utratia Poliaci, a to viac ako 2787 eur. Dĺžka pobytu sa pohybuje u slovenských a českých dovolenkárov okolo deviatich dní, u tých poľských je to kratšie o jeden až dva dni.
V prípade zimnej exotiky si Slováci volia destinácie, ako Spojené arabské emiráty alebo Dominikánska republika. Česi si okrem Spojených arabských emirátov vyberajú v zimných mesiacoch aj Kapverdské ostrovy či Zanzibar, zatiaľ čo Poliaci napríklad Thajsko a juhovýchodnú Áziu. „Rozdiely sú aj v načasovaní ciest, Slováci a Česi najčastejšie cestujú v decembri a počas vianočných sviatkov, Poliaci, naopak, využívajú januárové a februárové zimné prázdniny, ktoré sa regionálne líšia, a dopyt tak rozkladajú do dlhšieho časového obdobia,“ dodala cestovná agentúra.
