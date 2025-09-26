  • Články
  • DNES - 16:32
  • Rím
Pápež Lev XIV. urobil zmeny v Dikastériu pre biskupov, ktoré sám dva roky viedol

Pápež Lev XIV. v piatok vymenoval za prefekta Dikastéria pre biskupov talianskeho arcibiskupa Filippa Iannoneho, ktorý bol doteraz prefektom Dikastéria pre legislatívne texty.

Dikastérium pre biskupov je úradom, ktorý preveruje nominácie biskupov po celom svete. Do 8. mája ho dva roky viedol kardinál Robert Prevost, ktorý po zvolení za pápeža prijal meno Lev XIV.

Iannone sa novej funkcie ujme 15. októbra. Po jeho vymenovaní bude musieť Lev XIV. obsadiť aj pozíciu prefekta Dikastéria pre legislatívne texty.

Agentúra AP vo svojej správe konštatovala, že vymenovanie Iannoneho - odborníka na legislatívu - svedčí o tom, že pápež si je vedomý, že Dikastérium pre biskupov rieši značný počet právnych káuz. Okrem iného posudzuje sťažnosti na biskupov týkajúce sa zneužívania alebo nedbanlivosti pri riešení prípadov duchovných, ktorí sa dopustili pohlavného obťažovania alebo zneužívania.

Arcibiskup Filippo Iannone, ktorý patrí do rehole karmelitánov, bol zároveň vymenovaný aj za predsedu Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku.

AP pripomenula, že po smrti pápeža Františka všetci vatikánski prefekti „technicky“ prišli o svoje funkcie. Lev ich následne v daných funkciách predbežne potvrdil. Čoskoro sa však uvoľní niekoľko pozícií, ktoré zastávajú prefekti v dôchodkovom alebo preddôchodkovom veku.

Zdroj: Info.sk, TASR
