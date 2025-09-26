Netanjahu v OSN vyzval Hamas, aby sa vzdal, a prisľúbil oslobodenie rukojemníkov
- DNES - 15:46
- New York
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok v prejave na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (VZ OSN) vyzval palestínske militantné hnutie Hamas, aby zložilo zbrane.
Rukojemníkom zadržiavaným v Pásme Gazy tiež opätovne prisľúbil, že ich privedie domov. Desiatky zástupcov jednotlivých krajín pred Netanjhuovým prejavom opustili sálu.
„Odložte zbrane. Nechajte môj ľud odísť. Osloboďte rukojemníkov. Všetkých. Všetkých 48. Osloboďte rukojemníkov. Ihneď. Ak tak urobíte, budete žiť. Ak nie, Izrael vás bude prenasledovať,“ varoval izraelský premiér členov Hamasu.
Netanjahu tiež v rámci svojho prejavu vytiahol mapu Blízkeho východu. Zvýraznené na nej boli krajiny, do ktorých sa podľa neho rozšírila „kliatba iránskej teroristickej osi“. Okrem Iránu na nej bol označení Irak, Libanon, Sýria a územia ovládané jemenskými povstalcami húsíami. Netanjahu následne začal jednotlivé krajiny preškrtávať a citovať izraelské vojenské úspechy proti Iránom podporovaným vládam a milíciám.
Izraelský premiér podľa portálu Times of Israel nariadil, aby jeho prejav vysielali aj v Pásme Gazy prostredníctvom reproduktorov umiestnených na nákladných vozidlách. Netanjahu dúfa, že jeho prejav budú v Gaze počuť aj rukojemníci v zajatí Hamasu, a priamo sa im prihovoril.
