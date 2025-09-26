  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 26.9.2025Meniny má Edita
12°Bratislava

Pacientovi vyoperovali nesprávnu obličku, žiť musí s tou chorou

  • DNES - 20:46
  • Créteil
Pacientovi vyoperovali nesprávnu obličku, žiť musí s tou chorou

Po nesprávne vykonanom zákroku ostala pacientovi len jedna poškodená oblička.

Onkochirurgovia z Nemocnice Henriho Mondora vo francúzskom meste Créteil čelia obvineniu z nesprávne vykonaného zákroku. Pri operácii totiž mali 77-ročnému pacientovi vyoperovať zdravú obličku. Ten v súčasnosti žije len s jednou, nádorom napadnutou obličkou.

O chybe informoval francúzsky verejnoprávny rozhlas Radio France, jeho informácie prebral aj web France Info. Pacient podľa neho pred zákrokom vyplnil dotazník, v ktorom okrem základných informácií o sebe presne uviedol aj orgán, ktorý mali operovať. K chybe však malo dôjsť kvôli CT vyšetreniu pacienta, bližšie okolnosti zatiaľ nie sú známe.

Ponúkli mu ďalšiu operáciu

Onkologickí pacienti, ktorí podstúpia zákrok známy ako nefrektómia, teda úplné odstránenie obličky, majú podľa Radio France 90-percentnú šancu dožiť sa ďalších piatich rokov. Prognóza pacienta po neúspešnom zákroku v Créteil je však otázna.

Pacientova rodina podnikla právne kroky voči nemocničnému zariadeniu, to sa k situácii odmietlo vyjadriť, čo odôvodnilo lekárskym tajomstvom.

Spoločnosť AP-HP, ktorá je prevádzkovateľom Nemocnice Henriho Mondora, ponúkla 77-ročnému mužovi zákrok na zdravej obličke v nemocnici v Paríži, kde mu odstránili časť nádoru z chorej obličky. Podľa France Info aktuálne nie je v ohrození života.

Zdroj: Info.sk, DP, franceinfo.fr
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Bezpečnostná rada OSN odmietla polročný odklad uvalenia sankcií na Irán

Bezpečnostná rada OSN odmietla polročný odklad uvalenia sankcií na Irán

DNES - 21:52Zahraničné

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v piatok zamietla návrh Číny a Ruska, ktoré požadovali polročný odklad uvalenia sankcií na Irán.

Inšpekcia odhalila nezrovnalosti: Testom neprešli dve potraviny

Inšpekcia odhalila nezrovnalosti: Testom neprešli dve potraviny

DNES - 20:05Zahraničné

Inšpekcia odhalila nezrovnalosti u dvoch potravín.

Kaliňák: S krajinami EÚ sme rokovali o financovaní protidronovej ochrany

Kaliňák: S krajinami EÚ sme rokovali o financovaní protidronovej ochrany

DNES - 19:27Zahraničné

Slovensko začalo budovať svoju protivzdušnú ochranu hlavným dáždnikom v podobe šiestich batérií systému Barak MX.

Na severe Nemecka spozorovali drony, vyšetrujú možnú špionáž

Na severe Nemecka spozorovali drony, vyšetrujú možnú špionáž

DNES - 19:18Zahraničné

Nad územím nemeckej spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko boli v noci na piatok spozorované drony, ktoré sú predmetom vyšetrovania pre možnú špionáž a sabotáž.

Vosveteit.sk
Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!
Z iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočnýmZ iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočným
Ktoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznamKtoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznam
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trhHyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznášXiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
Milióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce SlovákovMilióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce Slovákov
Používaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítačPoužívaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítač
Xiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakaliXiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakali
Slováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuťSlováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP