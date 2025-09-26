Pacientovi vyoperovali nesprávnu obličku, žiť musí s tou chorou
- DNES - 20:46
- Créteil
Po nesprávne vykonanom zákroku ostala pacientovi len jedna poškodená oblička.
Onkochirurgovia z Nemocnice Henriho Mondora vo francúzskom meste Créteil čelia obvineniu z nesprávne vykonaného zákroku. Pri operácii totiž mali 77-ročnému pacientovi vyoperovať zdravú obličku. Ten v súčasnosti žije len s jednou, nádorom napadnutou obličkou.
O chybe informoval francúzsky verejnoprávny rozhlas Radio France, jeho informácie prebral aj web France Info. Pacient podľa neho pred zákrokom vyplnil dotazník, v ktorom okrem základných informácií o sebe presne uviedol aj orgán, ktorý mali operovať. K chybe však malo dôjsť kvôli CT vyšetreniu pacienta, bližšie okolnosti zatiaľ nie sú známe.
Ponúkli mu ďalšiu operáciu
Onkologickí pacienti, ktorí podstúpia zákrok známy ako nefrektómia, teda úplné odstránenie obličky, majú podľa Radio France 90-percentnú šancu dožiť sa ďalších piatich rokov. Prognóza pacienta po neúspešnom zákroku v Créteil je však otázna.
Pacientova rodina podnikla právne kroky voči nemocničnému zariadeniu, to sa k situácii odmietlo vyjadriť, čo odôvodnilo lekárskym tajomstvom.
Spoločnosť AP-HP, ktorá je prevádzkovateľom Nemocnice Henriho Mondora, ponúkla 77-ročnému mužovi zákrok na zdravej obličke v nemocnici v Paríži, kde mu odstránili časť nádoru z chorej obličky. Podľa France Info aktuálne nie je v ohrození života.
