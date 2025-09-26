  • Články
Šimkovičová: Prijatie zmeny ústavy robí z dneška historický deň pre Slovensko

  • DNES - 15:28
  • Bratislava
Šimkovičová: Prijatie zmeny ústavy robí z dneška historický deň pre Slovensko

Piatkové prijatie novely ústavy je historickým momentom, ktorý zabezpečuje, že naša kultúra, identita a etika odteraz stoja už aj na pevnom právnom základe. Na sociálnej sieti to uviedla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).

Zároveň vyjadrila názor, že novelizácia je potrebnou reakciou a zároveň dôkazom absurdnosti súčasnej doby. „Progresivizmus nás doviedol do situácie, že do ústavy musíme zakotvovať biologický fakt, že poznáme dve pohlavia," zdôraznila a vyzdvihla aj úpravy kľúčových otázok výchovy a adopcií. „Ako žena a matka obzvlášť oceňujem, že ústava teraz chráni záujmy detí a rodín,“ dodala.

Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
Igor Matovič by sa na mieste Krátkeho a Krajčího vzdal mandátu

Igor Matovič by sa na mieste Krátkeho a Krajčího vzdal mandátu

DNES - 14:54Domáce

Líder Hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič by sa na mieste Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ) vzdal poslaneckého mandátu.

Boris Susko sa poďakoval poslancom, že schválili novelu ústavy

Boris Susko sa poďakoval poslancom, že schválili novelu ústavy

DNES - 14:05Domáce

Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) sa poďakoval poslancom Národnej rady SR, ktorí hlasovali za schválenie novely ústavy. Schválené zmeny podľa neho nie sú v rozpore s európskym právom.

Demokrati kritizujú schválenie novely ústavy, Republika ho víta

Demokrati kritizujú schválenie novely ústavy, Republika ho víta

DNES - 13:55Domáce

Mimoparlamentná strana Demokrati kritizuje schválenie novely Ústavy SR. Obáva sa, že táto novela, najmä článok 7, môže oslabiť členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO.

Fico poďakoval všetkým poslancom, ktorí zahlasovali za novelu ústavy

Fico poďakoval všetkým poslancom, ktorí zahlasovali za novelu ústavy

DNES - 13:48Domáce

Premiér Robert Fico víta schválenie novely Ústavy SR v Národnej rade (NR) SR. Považuje to za historický krok.

