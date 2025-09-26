Syrskyj: Ruská jarná a letná ofenzíva na Ukrajine zlyhala
- DNES - 15:20
- Kyjev
Ruská jarná a letná ofenzíva na Ukrajine tento rok zlyhala, vyhlásil v piatok najvyšší veliteľ ukrajinských síl Olexandr Syrskyj. Rusom podľa neho nevyšli plány vytvoriť nárazníkové pásma v Sumskej a Charkovskej oblasti, obsadiť celú Doneckú oblasť ani dobyť mesto Pokrovsk. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters, píše TASR.
„Dá sa povedať, že jarná a letná ofenzíva Rusov bola účinne narušená,“ povedal Syrskyj na stretnutí s novinármi s tým, že ruská armáda vystrelí na bojisku dvakrát toľko delostreleckých granátov ako Ukrajina.
Rusko v súčasnosti okupuje približne pätinu ukrajinského územia a v uplynulom období zaznamenalo viaceré územné zisky. Boje na frontovej línii sú napriek pomalému pokroku intenzívne a obe strany zaznamenávajú obrovské straty, doplnila agentúra AFP.
Znepriatelené krajiny len zriedka diskutujú o obetiach na svojich stranách, niektoré západné spravodajské služby však odhadujú počet zabitých a zranených na viac ako jeden milión.
Syrskyj uviedol, že aktívna frontová línia má teraz dĺžku 1250 kilometrov a že do bojov na Ukrajine je zapojených približne 712.000 ruských vojakov. Podobný počet nedávno oznámil aj ruský prezident Vladimir Putin.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncom augusta povedal, že Rusko sa pripravuje na veľkú ofenzívu v Doneckej oblasti a že v okolí Pokrovska zhromaždilo až 100.000 vojakov.
Obsadenie Doneckej oblasti je pre Moskvu podľa Reuters kľúčovým cieľom vojny, ktorú vedie proti Ukrajine. Ruské sily v súčasnosti kontrolujú vyše 70 percent územia tejto oblasti na východe Ukrajiny a pomaly postupujú vpred.
Celková situácia na frontovej línii je podľa ukrajinského veliteľa náročná. Ukrajina podľa jeho slov časť svojich opatrení v oblasti protivzdušnej obrany, aby mohla čeliť čoraz častejším ruským leteckým útokom na svoje mestá. Zmena zahŕňa zvýšené nasadenie vrtuľníkov a ľahkých lietadiel, ako aj vývoj nových dronov na zachytávanie tých nepriateľských.
Rusi od začiatku leta podľa Syrského útočia taktikou, ktorú nazval „tisíc rezov“. Ako vysvetlil, táto taktika spočíva v nasadzovaní veľkého počtu malých skupín, zložených zo štyroch až šiestich vojakov, ktorí postupujú s využitím terénu, roklín a zalesnených oblastí. Ich hlavným cieľom je preniknúť čo najhlbšie do územia, ktoré má pod kontrolou ukrajinská armáda, dodal.
Ruské ministerstvo obrany medzitým v piatok podľa AFP hlásilo, že jeho sily dobyli obec Junakivka, ležiacu v Sumskej oblasti približne päť kilometrov od hranice s Ruskom.
