Inšpekcia odhalila nezrovnalosti: Testom neprešli dve potraviny
- DNES - 20:05
- Praha
Inšpekcia odhalila nezrovnalosti u dvoch potravín.
Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) ČR počas septembra identifikovala dvojicu potravín v českých supermarketoch, ktoré neprešli testovaním. Informovala o tom na svojom webe a sociálnej sieti X.
Rozborom neprešli cestoviny a mäso
Nezrovnalosti zistili v cestovinách BILLA READY TAGLIATELLE 250 g so šaržou L.J34255 a dátumom spotreby 28. 8. 2025. Vzorku cestovín pôvodom z Talianska odobrali v reťazci BILLA s pobočkou na ulici Fr. Křížíka v meste Tábor.
Podľa SZPI došlo u cestovín ku klamaniu o obsahu vajec. „Falšované cestoviny z Billy obsahovali podstatne menej vajec, ako podľa obalu mali,“ uviedol web Potraviny na pranýři na sociálnej sieti X.
„Podľa informácie na obale mala potravina obsahovať 20 % vajec. Rozbor v akreditovanom laboratóriu ale v cestovinách preukázal prítomnosť vajec v podstatne menšom množstve – len 13,2 %. Spotrebiteľom tak bola poskytnutá zavádzajúca informácia o zložení,“ informoval web.
Podobnú nezrovnalosť zistili vo výrobku Bravčové mäso na cesnaku. Vzorku odobrali v pobočke Kauflandu na ulici Na Sádkách v Českých Budějoviciach.
Foto: potravinynapranyri.cz
300 gramové mäso v konzerve s dátumom minimálnej trvanlivosti 24. 1. 2028 podľa inšpektorov obsahovalo podstatne menej mäsa, ako bolo uvedené na obale.
