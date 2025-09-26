Igor Matovič by sa na mieste Krátkeho a Krajčího vzdal mandátu
Líder Hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič by sa na mieste Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ) vzdal poslaneckého mandátu.
Uviedol to v reakcii na ich podporu novely ústavy počas hlasovania v parlamente. Ich hlasovanie označil za zradu. Vyčítal im formu i spôsob. Upozornil, že na vzdanie sa mandátu ich však nevyzýva, keďže v ich hnutí možno hlasovať slobodne. Nateraz odmietol ich vylúčenie z poslaneckého klubu.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi sú Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.
Piatkové prijatie novely ústavy je historickým momentom, ktorý zabezpečuje, že naša kultúra, identita a etika odteraz stoja už aj na pevnom právnom základe.
Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) sa poďakoval poslancom Národnej rady SR, ktorí hlasovali za schválenie novely ústavy. Schválené zmeny podľa neho nie sú v rozpore s európskym právom.
Mimoparlamentná strana Demokrati kritizuje schválenie novely Ústavy SR. Obáva sa, že táto novela, najmä článok 7, môže oslabiť členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO.
Premiér Robert Fico víta schválenie novely Ústavy SR v Národnej rade (NR) SR. Považuje to za historický krok.