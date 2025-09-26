Boris Susko sa poďakoval poslancom, že schválili novelu ústavy
Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) sa poďakoval poslancom Národnej rady SR, ktorí hlasovali za schválenie novely ústavy. Schválené zmeny podľa neho nie sú v rozpore s európskym právom. Informovala Alexandra Szakálová z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR.
„Viaceré členské štáty si explicitne vyhradili právo, aby otázky národnej identity patrili do vnútroštátneho rozhodovania a nie do rozhodovania medzinárodných orgánov, organizácií, prípadne orgánov EÚ. Takýmito štátmi sú napríklad Nemecko, Estónsko, Francúzsko alebo Poľsko,“ argumentoval štátny tajomník rezortu Milan Hodás.
Rezort spravodlivosti zároveň odmietol, že by v legislatívnom procese neboli dodržané základné princípy tvorby zmien ústavných a zákonných noriem. „Návrh novely ústavy prešiel štandardným legislatívnym procesom s dostatočnými časovými lehotami a možnosťou zapojenia sa a vyjadrenia všetkých relevantných subjektov,“ uviedol Susko.
Poslanci parlamentu v piatok schválili vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia - muža a ženu, aj zákaz surogátneho materstva. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporila okrem koaličných aj väčšina opozičných poslancov z klubu KDH, okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.
