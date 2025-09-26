Demokrati kritizujú schválenie novely ústavy, Republika ho víta
Mimoparlamentná strana Demokrati kritizuje schválenie novely Ústavy SR. Obáva sa, že táto novela, najmä článok 7, môže oslabiť členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO.
Mimoparlamentné hnutie Republika naopak novelu víta.
Demokratov šokuje, že poslanci opozičného Hnutia Slovensko podporili návrh novely. „Ešte včera sme počúvali reči o tom, ako sa s Robertom Ficom nespolupracuje, pretože s mafiou sa nespolupracuje. Dnes je všetko inak. História sa, žiaľ, opakuje, rovnako ako pri vydávaní Roberta Fica na väzobné stíhanie aj dnes najviac pomohol Robertovi Ficovi Igor Matovič so svojim hnutím,“ doplnila hovorkyňa strany Martina Kakaščíková.
Predseda hnutia Republika Milan Uhrík na sociálnej sieti označil schválenie novely ústavy ako výborné. „Snáď už progresívci prestanú vymýšľať ďalšie pohlavia,“ napísal.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.
Boris Susko sa poďakoval poslancom, že schválili novelu ústavy
Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) sa poďakoval poslancom Národnej rady SR, ktorí hlasovali za schválenie novely ústavy. Schválené zmeny podľa neho nie sú v rozpore s európskym právom.
Fico poďakoval všetkým poslancom, ktorí zahlasovali za novelu ústavy
Premiér Robert Fico víta schválenie novely Ústavy SR v Národnej rade (NR) SR. Považuje to za historický krok.
Prezident označil ústavnú väčšinu pri zmene Ústavy SR za významný signál
Prezident SR Peter Pellegrini plne rešpektuje rozhodnutie Národnej rady SR o zmene Ústavy SR.
Krajčí a Krátky vysvetlili svoje hlasovanie v parlamente
Poslanci chcú zostať v Hnutí Slovensko.