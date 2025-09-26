  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 26.9.2025Meniny má Edita
14°Bratislava

Demokrati kritizujú schválenie novely ústavy, Republika ho víta

  • DNES - 13:55
  • Bratislava
Demokrati kritizujú schválenie novely ústavy, Republika ho víta

Mimoparlamentná strana Demokrati kritizuje schválenie novely Ústavy SR. Obáva sa, že táto novela, najmä článok 7, môže oslabiť členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO.

Mimoparlamentné hnutie Republika naopak novelu víta.

Demokratov šokuje, že poslanci opozičného Hnutia Slovensko podporili návrh novely. „Ešte včera sme počúvali reči o tom, ako sa s Robertom Ficom nespolupracuje, pretože s mafiou sa nespolupracuje. Dnes je všetko inak. História sa, žiaľ, opakuje, rovnako ako pri vydávaní Roberta Fica na väzobné stíhanie aj dnes najviac pomohol Robertovi Ficovi Igor Matovič so svojim hnutím,“ doplnila hovorkyňa strany Martina Kakaščíková.

Predseda hnutia Republika Milan Uhrík na sociálnej sieti označil schválenie novely ústavy ako výborné. „Snáď už progresívci prestanú vymýšľať ďalšie pohlavia,“ napísal.

Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Boris Susko sa poďakoval poslancom, že schválili novelu ústavy

Boris Susko sa poďakoval poslancom, že schválili novelu ústavy

DNES - 14:05Domáce

Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) sa poďakoval poslancom Národnej rady SR, ktorí hlasovali za schválenie novely ústavy. Schválené zmeny podľa neho nie sú v rozpore s európskym právom.

Fico poďakoval všetkým poslancom, ktorí zahlasovali za novelu ústavy

Fico poďakoval všetkým poslancom, ktorí zahlasovali za novelu ústavy

DNES - 13:48Domáce

Premiér Robert Fico víta schválenie novely Ústavy SR v Národnej rade (NR) SR. Považuje to za historický krok.

Prezident označil ústavnú väčšinu pri zmene Ústavy SR za významný signál

Prezident označil ústavnú väčšinu pri zmene Ústavy SR za významný signál

DNES - 13:47Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini plne rešpektuje rozhodnutie Národnej rady SR o zmene Ústavy SR.

Krajčí a Krátky vysvetlili svoje hlasovanie v parlamente

Krajčí a Krátky vysvetlili svoje hlasovanie v parlamente

DNES - 13:43Domáce

Poslanci chcú zostať v Hnutí Slovensko.

Vosveteit.sk
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trhHyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznášXiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
Milióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce SlovákovMilióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce Slovákov
Používaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítačPoužívaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítač
Xiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakaliXiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakali
Slováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuťSlováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuť
NASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovaliNASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovali
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnostiUSA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíruVedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP