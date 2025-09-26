  • Články
Fico poďakoval všetkým poslancom, ktorí zahlasovali za novelu ústavy

  DNES - 13:48
Premiér Robert Fico (Smer-SD) víta schválenie novely Ústavy SR v Národnej rade (NR) SR. Považuje to za historický krok.

Hovorí o hrazdisku proti progresivizmu. Poďakoval všetkým poslancom, ktorí úpravu podporili. Informoval, že Smer-SD vytváral tlak na prijatie zmien a komunikoval s viacerými „vplyvnými ľuďmi“. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na piatkovej tlačovej konferencii.

Toto je hrazdisko, ktoré sme urobili. Môže to byť príkladom pre iné krajiny. Liberalizmus a progresivizmus ničí Európu. (...) Buďme hrdí na to, čo sme dosiahli. Toto je víťazstvo Slovenska, to nie je víťazstvo Smeru. Slovensko ukázalo Európe a svetu, že sme tu tak, ako to bolo pred niekoľkými stáročiami, jednoducho, že sme tu a že si vieme povedať, že nám nebude Brusel hovoriť, že existuje nejaké tretie, štvrté či piate pohlavie,“ skonštatoval.

Predseda vlády poukázal zároveň na to, že v tomto prípade nešlo o rozhodnutie vládnej väčšiny, ale o slovenské suverénne rozhodnutie. Toto hlasovanie podľa neho ukázalo, že je dôležité, aby vládna väčšina nemala väčšinu ústavnú. „Je dôležité, aby sa koalícia vždy uchádzala o spoluprácu s opozíciou na tom, že vznikne kompromis, ktorý má nejakú hodnotu,“ podotkol.

Myslí si, že Smer týmto ukázal, že je lídrom aj v hodnotových otázkach. Vyzdvihol jednotnosť ich poslaneckého klubu. Poďakoval tiež predsedom koaličných SNS a Hlasu-SD. Rovnako ocenil aj postoj opozičných poslancov, ktorí zahlasovali za. Informoval, že telefonicky poďakoval lídrovi kresťanských demokratov Milanovi Majerskému. „Vnímam, že jeho rodina nie je v takom stave, ako je rodina Smeru-SD, ale urobili všetko pre to, aby táto dôležitá hodnotová novelizácia Ústavy SR prešla,“ dodal.

Poďakoval aj poslancom z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Nevie, čo bolo za tým, že sa rozhodli úpravu podporiť. Pripomenul však, že Smer vytváral svojimi vyhláseniami tlak. Fico zároveň označil za správny presun hlasovania o novele zo štvrtka (25. 9.) na piatok doobeda. Vysvetlil, že vo štvrtok sa ho zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť Ján Blcháč (Hlas-SD).

Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Zmenou sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.

Zdroj: Info.sk, TASR
