Prezident označil ústavnú väčšinu pri zmene Ústavy SR za významný signál
Prezident SR Peter Pellegrini plne rešpektuje rozhodnutie Národnej rady SR o zmene Ústavy SR.
Ako podotkol, v čase obrovského rozdelenia slovenskej spoločnosti je ústavná väčšina významným signálom, že na konkrétnej otázke existuje zhoda naprieč politickým spektrom a je potrebné ju rešpektovať. Hlava štátu to uviedla vo svojom stanovisku na sociálnej sieti.
Kancelária prezidenta SR ešte predtým pre TASR uviedla, že prezident sa s novelou Ústavy SR po jej doručení podrobne oboznámi a následne zaujme svoje stanovisko v zákonnej lehote. Rovnaký postup avizuje pri konsolidačnom balíku opatrení na budúci rok.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.
Boris Susko sa poďakoval poslancom, že schválili novelu ústavy
Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) sa poďakoval poslancom Národnej rady SR, ktorí hlasovali za schválenie novely ústavy. Schválené zmeny podľa neho nie sú v rozpore s európskym právom.
Demokrati kritizujú schválenie novely ústavy, Republika ho víta
Mimoparlamentná strana Demokrati kritizuje schválenie novely Ústavy SR. Obáva sa, že táto novela, najmä článok 7, môže oslabiť členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO.
Fico poďakoval všetkým poslancom, ktorí zahlasovali za novelu ústavy
Premiér Robert Fico víta schválenie novely Ústavy SR v Národnej rade (NR) SR. Považuje to za historický krok.
Krajčí a Krátky vysvetlili svoje hlasovanie v parlamente
Poslanci chcú zostať v Hnutí Slovensko.