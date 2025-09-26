  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 26.9.2025Meniny má Edita
14°Bratislava

Krajčí a Krátky vysvetlili svoje hlasovanie v parlamente

  • DNES - 13:43
  • Bratislava
Krajčí a Krátky vysvetlili svoje hlasovanie v parlamente

Poslanci chcú zostať v Hnutí Slovensko.

Hlasovaním za vládnu novelu Ústavy SR chceli poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Marek Krajčí a Rastislav Krátky pomôcť kolegom z KDH v ich politike. Ak by KDH hlasovalo za a návrh by neprešiel, kresťanských demokratov by vykostil Smer-SD. Tvrdí to Krajčí. Obaja chcú naďalej ostať v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ. Tvrdia, že ich rozhodnutie sa zmenilo po štvrtkovom (25. 9.) vyhlásení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že ide o poslednú šancu na zmenu ústavy v tejto téme. „Nie je vylúčené, že položíme mandáty,“ povedal Krajčí novinárom.

„Chcel som aj týmto spôsobom podať kolegom z KDH ruku a reálne im pomôcť v politike, ktorú robia a aj z pozície nášho hnutia, nášho klubu, pretože si myslím, že spolupráca je veľmi dôležitá a vy veľmi dobre viete, že chceme spolupracovať a hnutie KDH nám je v tomto najbližšie,“ povedal novinárom Krajčí. V KDH bolo podľa neho napätie a báli sa, že ak novela ústavy neprejde, ich voličov stiahne Smer-SD. „KDH by veľmi škaredo doplatilo na to, že sa s nimi spojili a zároveň nepresadili niečo, o čo im bytostne ide,“ dodal.

Krajčí uznáva že ich rozhodnutie môže vyzerať ako zrada. Zároveň ocenil, že v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ majú poslanci slobodu pri hlasovaní. „Ešte včera som to naozaj cítil ináč, po tlačovke Roberta Fica sa stalo, čo sa stalo,“ povedal s tým, že tesne pred hlasovaním svoje rozhodnutie oznámili hnutiu.

Obaja súhlasili so stratégiou, že nemôžu tieto témy nechať Ficovi, ale malo by s nimi prísť KDH. „Ale po včerajšku som si uvedomil, že táto možnosť sa nám zatvára, naozaj už nebude možnosť presadiť šesť dôležitých vecí,“ povedal novinárom Krátky s tým, že zmenil názor. „Po deviatich rokoch, keď sledujem, že konzervatívne politiky a hodnoty boli vždy zastavené jedným alebo dvoma hlasmi, som sa rozhodol, že teraz túto príležitosť využijem a nedovolím to, aby opäť boli konzervatívci sklamaní,“ povedal Krátky s tým, že aj on reprezentuje mladú generáciu konzervatívcov.

„Celé naše rozhodnutie odštartovala včerajšia beseda Roberta Fica, kde jasne dokázal, že v podstate mu o tie hodnoty nejde a dáva len historickú šancu, že takéto hodnoty by mohli byť ukotvené v ústave. Následne sme mali veľa telefonátov, rozhovorov a vplývalo to na naše rozhodnutie,“ ozrejmil Krajčí. „Hnutie, Igor Matovič, o tomto našom vnútornom zápase nevedeli,“ doplnil. „Som hrdý, kde som, v Hnutí Slovensko, a veľmi rád by som ďalej v Hnutí Slovensko ostal pracovať,“ povedal Krajčí. Tvrdí, že vylučovať z klubu ich nebudú.

Podľa Krátkeho sa ospravedlnili kolegom, že zmenili názor na poslednú chvíľu. „Nebol dostatočný priestor na to, aby sme si to s nimi vykonzultovali tak, ako to bolo doteraz vždy zvykom,“ vysvetlil. „Bola narušená dôvera a my sa k tomuto chceme postaviť čelom,“ dodal. Vylúčil, že by telefonoval s niekým zo Smeru-SD.

Parlament v piatok schválil novelu ústavy, ktorá do nej zakotvuje dve pohlavia - muž a žena. Novela okrem iného upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90. Okrem Krátkeho a Krajčího podporili návrh z radov opozície aj viacerí poslanci KDH a Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Boris Susko sa poďakoval poslancom, že schválili novelu ústavy

Boris Susko sa poďakoval poslancom, že schválili novelu ústavy

DNES - 14:05Domáce

Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) sa poďakoval poslancom Národnej rady SR, ktorí hlasovali za schválenie novely ústavy. Schválené zmeny podľa neho nie sú v rozpore s európskym právom.

Demokrati kritizujú schválenie novely ústavy, Republika ho víta

Demokrati kritizujú schválenie novely ústavy, Republika ho víta

DNES - 13:55Domáce

Mimoparlamentná strana Demokrati kritizuje schválenie novely Ústavy SR. Obáva sa, že táto novela, najmä článok 7, môže oslabiť členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO.

Fico poďakoval všetkým poslancom, ktorí zahlasovali za novelu ústavy

Fico poďakoval všetkým poslancom, ktorí zahlasovali za novelu ústavy

DNES - 13:48Domáce

Premiér Robert Fico víta schválenie novely Ústavy SR v Národnej rade (NR) SR. Považuje to za historický krok.

Prezident označil ústavnú väčšinu pri zmene Ústavy SR za významný signál

Prezident označil ústavnú väčšinu pri zmene Ústavy SR za významný signál

DNES - 13:47Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini plne rešpektuje rozhodnutie Národnej rady SR o zmene Ústavy SR.

Vosveteit.sk
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trhHyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznášXiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
Milióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce SlovákovMilióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce Slovákov
Používaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítačPoužívaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítač
Xiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakaliXiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakali
Slováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuťSlováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuť
NASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovaliNASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovali
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnostiUSA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíruVedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP