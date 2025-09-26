  • Články
Šutaj Eštok: Štátne bývanie pre ústavných činiteľov by malo byť povinné

  • DNES - 13:31
  • Bratislava
Šutaj Eštok: Štátne bývanie pre ústavných činiteľov by malo byť povinné

Štátom zabezpečené bývanie pre troch najvyšších ústavných činiteľov by pre nich malo byť podľa ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) povinné. Minister to v reakcii na novinársku otázku TASR uviedol počas piatkovej tlačovej konferencie.

Ja sa určite budem baviť s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi, že pokiaľ chceme, aby úrad na ochranu ústavných činiteľov vedel stopercentne garantovať ochranu troch najvyšších ústavných činiteľov, že im odporúčam, aby toto bývanie využili,“ uviedol s tým, že to nepovažuje za „papalášizmus“.

Šutaj Eštok si však nemyslí, že uzákonenie takejto povinnosti je „témou dňa“. Opakovane odmietol zverejnenie kúpnych zmlúv k nehnuteľnostiam, ktoré štát pre ústavných činiteľov kúpil. Sú podľa neho v režime utajenia.

Nevysvetlil ani to, prečo ministerstvo podľa Rádiožurnálu Slovenského rozhlasu kúpilo dve nehnuteľnosti v Bratislave. Rezort tieto zistenia nepoprel. Pred rokom pritom Šutaj Eštok pre TASR uviedol, že rezort vybral dve nehnuteľnosti z vlastníctva štátu a hľadá ďalšiu. Prezidentská vila na Slavíne je podľa jeho vyjadrení zo septembra 2024 z bezpečnostného a technického hľadiska nepoužiteľná. Bývanie má štát zabezpečiť pre troch najvyšších ústavných činiteľov.

Ja som sa aj včera na tlačovej konferencii veľmi jasne vyjadril ku všetkým tým kritikom, pretože, dámy a páni, investícia do nehnuteľností v Bratislave je investíciou, to je niečo, čo tu pre štát ostane,“ obhajoval nákupy objektov Šutaj Eštok.

Rádiožurnál Slovenského rozhlasu na svojom webe v pondelok (22. 9.) publikoval zistenia, že rezort vnútra pred mesiacmi kúpil nehnuteľnosť v Bratislave. V stredu (24. 9.) zverejnil ďalšiu informáciu, že ministerstvo malo kúpiť ešte jeden lukratívny objekt.

Nárok na štátom zabezpečené bývanie vznikol trom najvyšším ústavným činiteľom po prijatí lex atentátu v súvislosti s atentátom na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

Štátom zabezpečené bývanie už odmietol predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).

Zdroj: Info.sk, TASR
