KBS: Slovensko vyslalo signál, že chce posilňovať spoločnosť založenú na hodnote pravdy
Konferencia biskupov Slovenska reagovala na prijatie novely ústavy parlamentom.
Slovensko vyslalo signál, že si želá posilňovať spoločnosť, ktorá je založená na hodnotách pravdy, slobody, spravodlivosti i dôstojnosti ľudského života. Vyhlásil to predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober k prijatiu novely Ústavy SR. TASR o tom informovala tlačová kancelária KBS.
„V mene biskupov Slovenska vyjadrujem poďakovanie všetkým poslancom Národnej rady SR, ktorí svojím hlasovaním podporili prijatie ústavných zmien. Zároveň ďakujem každému, kto prispel k tomuto dôležitému kroku,“ uviedol v reakcii na hlasovanie predseda KBS.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
Boris Susko sa poďakoval poslancom, že schválili novelu ústavy
Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) sa poďakoval poslancom Národnej rady SR, ktorí hlasovali za schválenie novely ústavy. Schválené zmeny podľa neho nie sú v rozpore s európskym právom.
Demokrati kritizujú schválenie novely ústavy, Republika ho víta
Mimoparlamentná strana Demokrati kritizuje schválenie novely Ústavy SR. Obáva sa, že táto novela, najmä článok 7, môže oslabiť členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO.
Fico poďakoval všetkým poslancom, ktorí zahlasovali za novelu ústavy
Premiér Robert Fico víta schválenie novely Ústavy SR v Národnej rade (NR) SR. Považuje to za historický krok.
Prezident označil ústavnú väčšinu pri zmene Ústavy SR za významný signál
Prezident SR Peter Pellegrini plne rešpektuje rozhodnutie Národnej rady SR o zmene Ústavy SR.
Krajčí a Krátky vysvetlili svoje hlasovanie v parlamente
Poslanci chcú zostať v Hnutí Slovensko.