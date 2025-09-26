Raši: Zákon o adresnej energopomoci je spravodlivejší a pomôže ľuďom
- DNES - 13:16
- Bratislava
Zákon o adresnej energopomoci, ktorý v piatok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania, je spravodlivejší ako predchádzajúca právna úprava, tvrdí Richard Raši.
Zároveň sa vďaka nemu občania SR nebudú musieť trápiť tým, ako sa vyvíjajú ceny energií na svetových či európskych trhoch, pretože sa ich to nebude týkať, vyzdvihol po hlasovaní predseda NR SR a podpredseda koaličného Hlasu-SD Richard Raši.
O návrhu rokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní a definitívne by mal o ňom rozhodnúť budúci týždeň. „Národná rada schválila prvé čítanie, v utorok (30. 9.) budeme pokračovať druhým čítaním a výsledkom bude to, že ani v roku 2026 napriek ťažkostiam, ktorým čelí Slovensko a Európa, nebudú naši občania cítiť, čo ceny energií môžu priniesť,“ zdôraznil Raši s tým, že kompenzácie cien energií boli pre Hlas-SD „jednou z červených čiar“ ku konsolidácii verejných financií.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) poukázala na to, že nový zákon dáva možnosť nielen súčasnej, ale každej vláde aj v budúcnosti flexibilne rozhodnúť, ako a komu pomôže s cenami energií. „Zákon vymedzuje právny a inštitucionálny rámec, sú v ňom definované základné pojmy, ako je energetická domácnosť alebo bonita energetickej domácnosti a ostatné náležitosti, ktoré sú dôležité z právneho a inštitucionálneho hľadiska. Následne po tomto zákone každá vláda má možnosť schváliť nariadenie a v tomto nariadení presne definuje, od akej bonity energetickej domácnosti nižšie bude kompenzovať vysoké ceny energií,“ priblížila predkladateľka zákona.
Novinkou bude vytvorenie registra odberných miest, ktorý bude zhromažďovať všetky potrebné údaje o nehnuteľnostiach, k nim priradených odberných miest a konkrétnych ľudí. Štát bude vedieť aj presnú sumu, ktorú títo ľudia platia za energie a objem, ktorý čerpajú. Vďaka zhromaždeniu údajov, ktoré štát o ľuďoch už má, si nebudú musieť domácnosti energopomoc vybavovať, vypočítaná bude automaticky. Údaje budú podľa ministerky uložené na najviac zabezpečených systémoch a po automatickom výpočte sa všetky dáta o príjmoch a ďalšie osobné údaje vymažú.
Zákon zároveň obsahuje aj spôsob reklamácie, pokiaľ by došlo k nejakým problémom a nezrovnalostiam. „Daná osoba, ktorá energopomoc nedostala po tomto automatickom výpočte, môže prísť na klientske pracovisko alebo sa môže informovať prostredníctvom call centra, prečo danú energopomoc nedostala a kde nastal problém, v ktorých údajoch, či treba niečo opraviť napríklad na katastri alebo u distribučnej spoločnosti. Následne po oprave takýchto dát jej bude energetická pomoc priznaná,“ doplnila Saková.
Avizovala, že po schválení zákona bude so Slovenskými elektrárňami podľa už skôr podpísaného memoranda vypracovaná implementačná zmluva o dodávkach elektriny za dohodnuté ceny. Ministerstvo hospodárstva následne predloží do vlády aj príslušné nariadenie s konkrétnymi podmienkami pomoci od 1. januára budúceho roka.
