Raši: Schválenie novely ústavy je významný moment, klub Hlasu-SD je stabilný

  • DNES - 13:15
  • Bratislava
Schválenie novely Ústavy SR je významný moment. Vyhlásil to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) na piatkovej tlačovej konferencii. Dodal, že ústavné zmeny prešli aj vďaka časti opozície, ktorá bola predtým proti.

Keby Hnutie Slovensko hlasovalo podľa vedomia a svedomia, tak má ústava 110, možno viac hlasov, ale videli ste na našich výrazoch, že dnes sme zažili milé prekvapenie,“ podotkol Raši. Zdôraznil, že okrem zakotvenia dvoch pohlaví - muž a žena do ústavy by sa malo viac hovoriť o zaručení rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. „Bohužiaľ, aj v dnešnej dobe bývajú ženy odmeňované menej ako muži. Tá diferencia je o 15 a 20 percentách,“ myslí si predseda Národnej rady (NR) SR.

Raši zároveň potvrdil, že Ján Ferenčák (Hlas-SD) sa z hlasovania vopred ospravedlnil. „Musím objektívne povedať, že včera poslal správu pánovi predsedovi klubu, kde sa ospravedlnil, že už doobeda musel opustiť zo zdravotných dôvodov, v rámci rodiny, Bratislavu. Povedal to jasne, čiže v tomto mu nechcem krivdiť a my ho nevyhadzujeme. Je stále naším členom, keď smeruje do iného koaličného klubu, nech to rovno povie,“ dodal.

Podotkol však, že aj keby Ferenčák členom Hlasu-SD nebol, koalícia bude fungovať. „Aj keby zrovna členom klubu nebol, tak máme 25 hlasov a keďže pán Ferenčák tvrdí, že bude podporovať koalíciu, tak verím, že tých 79 hlasov koalícia bude mať,“ poznamenal.

Tvrdenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že Hlasu-SD sa už rozpadol poslanecký klub, lebo na odchode je už štvrtý poslanec, podľa neho nepomáhajú stabilite koalície. „Dnes je veľký deň, prešla ústava, energopomoc, lebo sme hlasovali a vyžadujeme korektné jednanie,“ poznamenal s tým, že Hlas-SD je stabilný klub, inak by neprechádzali vládne návrhy zákonov.

Poslanci NR SR v piatok schválili návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy SR zakotvuje dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.

Zdroj: Info.sk, TASR
