Kauza haciendy: Polícia obvinila dve osoby a jednu firmu
Polícia obvinila dve osoby a jednu firmu v súvislosti s neoprávneným čerpaním finančných prostriedkov z eurofondov v prípade známom ako „Kauza haciendy“.
Škoda presiahla 151.000 eur. Obvineným v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na dva až šesť rokov. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
„Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ obvinil dve fyzické osoby a jednu právnickú osobu v súvislosti s neoprávneným čerpaním nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,“ uviedol hovorca. Podľa zistení vyšetrovania malo podľa neho dôjsť k spôsobeniu škody vo výške viac ako 151.000 eur, ktorá pozostáva zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Prípad sa týka projektu zameraného na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky. „Obvineným je kladené za vinu, že sa mali dopustiť zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, zločinu subvenčného podvodu a zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Všetky skutky mali byť spáchané formou spolupáchateľstva,“ priblížil hovorca. Dodal, že v trestnej veci vykonáva dozor Krajská prokuratúra v Bratislave.
Boris Susko sa poďakoval poslancom, že schválili novelu ústavy
Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) sa poďakoval poslancom Národnej rady SR, ktorí hlasovali za schválenie novely ústavy. Schválené zmeny podľa neho nie sú v rozpore s európskym právom.
Demokrati kritizujú schválenie novely ústavy, Republika ho víta
Mimoparlamentná strana Demokrati kritizuje schválenie novely Ústavy SR. Obáva sa, že táto novela, najmä článok 7, môže oslabiť členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO.
Fico poďakoval všetkým poslancom, ktorí zahlasovali za novelu ústavy
Premiér Robert Fico víta schválenie novely Ústavy SR v Národnej rade (NR) SR. Považuje to za historický krok.
Prezident označil ústavnú väčšinu pri zmene Ústavy SR za významný signál
Prezident SR Peter Pellegrini plne rešpektuje rozhodnutie Národnej rady SR o zmene Ústavy SR.
Krajčí a Krátky vysvetlili svoje hlasovanie v parlamente
Poslanci chcú zostať v Hnutí Slovensko.