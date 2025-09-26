  • Články
Kauza haciendy: Polícia obvinila dve osoby a jednu firmu

  DNES - 12:59
  Bratislava
Polícia obvinila dve osoby a jednu firmu v súvislosti s neoprávneným čerpaním finančných prostriedkov z eurofondov v prípade známom ako „Kauza haciendy“.

Škoda presiahla 151.000 eur. Obvineným v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na dva až šesť rokov. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.

Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ obvinil dve fyzické osoby a jednu právnickú osobu v súvislosti s neoprávneným čerpaním nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,“ uviedol hovorca. Podľa zistení vyšetrovania malo podľa neho dôjsť k spôsobeniu škody vo výške viac ako 151.000 eur, ktorá pozostáva zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Prípad sa týka projektu zameraného na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky. „Obvineným je kladené za vinu, že sa mali dopustiť zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, zločinu subvenčného podvodu a zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Všetky skutky mali byť spáchané formou spolupáchateľstva,“ priblížil hovorca. Dodal, že v trestnej veci vykonáva dozor Krajská prokuratúra v Bratislave.

Zdroj: Info.sk, TASR
