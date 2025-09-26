Amnesty považuje schválenie novely ústavy za zdrvujúcu správu
Amnesty International Slovensko (AIS) považuje schválenie novely Ústavy SR za zdrvujúcu správu.
Tvrdí, že povedie k širšiemu obmedzeniu ľudských práv a rozporu s medzinárodným právom. TASR o tom informovala koordinátorka komunikácie AIS Daniela Mužíková.
„Toto je zdrvujúca správa. Namiesto toho, aby náš parlament prijal konkrétne opatrenia na ochranu práv LGBTI+ ľudí, detí a žien, hlasovaním zabezpečil prijatie ústavných zmien, čím dostal ústavu do priameho rozporu s medzinárodným právom,“ uviedol riaditeľ neziskovej organizácie Rado Sloboda. Podotkol, že parlament napriek opakovaným varovaniam inštitúcií EÚ aj odborníctva nadradil slovenské právo medzinárodným dohovorom a ľudskoprávnym normám. Zmena podľa neho bude mať nedozerné následky.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
Šimečka: Toto je koniec úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko
Líder hnutia PS a poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka hovorí po hlasovaní o novele ústavy o konci úvah o spolupráci s opozičným Hnutím Slovensko.
SaS: Hlasovanie poslancov Hnutia Slovensko za novelu ústavy je hanbou
Hlasovanie niektorých poslancov Národnej rady SR za Hnutie Slovensko za novelu ústavy je hanbou. Myslí si to predseda SaS Branislav Gröhling.
Vašečka k ústave: Keď je návrh dobrý, podporím ho bez ohľadu na to, kto ho predloží
Richard Vašečka vopred avizoval podporu novely Ústavy SR.
SNS považuje zmenu ústavy za historický krok, víta definíciu dvoch pohlaví
Slovenská národná strana víta schválenú novelu Ústavy SR.