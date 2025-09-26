USA nepodporia vyhlásenie WHO o chronických chorobách, vraj pre rodovú ideológiu
- DNES - 12:38
- New York
Minister zdravotníctva USA Kennedy komentoval vyhlásenie WHO na okraj Valného zhromaždenia OSN.
Minister zdravotníctva USA Robert F. Kennedy ml. vo štvrtok naznačil, že Spojené štáty budú proti vyhláseniu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o neprenosných (chronických) ochoreniach, pretože sa v nej „presadzuje deštruktívna rodová ideológia“ a zároveň ignorujú najnaliehavejšie zdravotné problémy.
Ako v piatok informovala agentúra AFP, Kennedy komentoval vyhlásenie WHO o prevencii a kontrole chronických ochorení a podpore duševného zdravia a pohody na okraj Valného zhromaždenia OSN.
Kennedy vyhlásil, že daný dokument WHO „ide nad rámec riadnych úloh OSN“. Spojené štáty tiež nemôžu „akceptovať jazyk, ktorý presadzuje deštruktívnu rodovú ideológiu..., ani tvrdenia o ústavnom alebo medzinárodnom práve na potrat,“ doplnil minister. Podľa neho USA vyhlásenie nepodporia, ale nikdy neodstúpia od svojho záväzku skoncovať s chronickými chorobami.
AFP poznamenala, že v 15-stranovom dokumente WHO, ktorý dostala k dispozícii, nie je žiadna zmienka o práve na potraty či rodovej ideológii.
Napriek Kennedym deklarovanému postoju Spojených štátov sa očakáva, že deklarácia bude v októbri schválená väčšinou zo 193 členských štátov WHO.
Organizácia Spojených národov a jej agentúry sú terčom kritiky prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý po svojom návrate do Bieleho domu v januári 2025 inicioval proces vystúpenia Spojených štátov z WHO, pripomenula AFP.
Kennedy od svojho nástupu do úradu obmedzil, kto môže dostať vakcíny proti infekčnej chorobe COVID-19, zrušil federálne výskumné granty na technológiu mRNA, používanú v hlavných vakcínach proti covidu, a oznámil nový výskum vedcami dávnejšie vyvrátených tvrdení o spojitosti očkovania a autizmu.
K tejto téme sa v pondelok opäť vyjadril aj prezident Trump, ktorý odporučil tehotným ženám, aby pri bolesti a horúčke radšej „vydržali“ a vyhli sa užitiu lieku Tylenol (paracetamol) - pre údajnú súvislosť medzi týmto liekom a výskytom autizmu u detí. Trump tiež vyzval na zásadné zmeny v štandardizovaných plánoch očkovania detí.
WHO v reakcii uviedla, že sa nepreukázalo, že by Tylenol alebo vakcíny spôsobovali autizmus. Hovorca WHO Tarik Jašarevič zdôraznil, že „vakcíny zachránili nespočetne mnoho životov, toto je výdobytok vedy.“ Hovorca súčasne vyzval politických lídrov, aby sa riadili odporúčaniami zdravotníckych orgánov.
Neprenosné choroby (NCD), známe aj ako chronické choroby, ktorých sa správa WHO týka, majú tendenciu trvať dlho a sú výsledkom kombinácie genetických, fyziologických, environmentálnych a behaviorálnych faktorov.
Hlavnými typmi NCD sú kardiovaskulárne choroby (ako sú infarkty a mozgová príhoda), rakovina, chronické respiračné choroby (ako je chronická obštrukčná choroba pľúc a astma) a cukrovka.
NCD neúmerne postihujú ľudí v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, kde sa vyskytujú takmer tri štvrtiny úmrtí na NCD na celom svete (32 miliónov).
