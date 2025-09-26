  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 26.9.2025Meniny má Edita
14°Bratislava

USA nepodporia vyhlásenie WHO o chronických chorobách, vraj pre rodovú ideológiu

  • DNES - 12:38
  • New York
USA nepodporia vyhlásenie WHO o chronických chorobách, vraj pre rodovú ideológiu

Minister zdravotníctva USA Kennedy komentoval vyhlásenie WHO na okraj Valného zhromaždenia OSN.

Minister zdravotníctva USA Robert F. Kennedy ml. vo štvrtok naznačil, že Spojené štáty budú proti vyhláseniu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o neprenosných (chronických) ochoreniach, pretože sa v nej „presadzuje deštruktívna rodová ideológia“ a zároveň ignorujú najnaliehavejšie zdravotné problémy.

Ako v piatok informovala agentúra AFP, Kennedy komentoval vyhlásenie WHO o prevencii a kontrole chronických ochorení a podpore duševného zdravia a pohody na okraj Valného zhromaždenia OSN.

Kennedy vyhlásil, že daný dokument WHO „ide nad rámec riadnych úloh OSN“. Spojené štáty tiež nemôžu „akceptovať jazyk, ktorý presadzuje deštruktívnu rodovú ideológiu..., ani tvrdenia o ústavnom alebo medzinárodnom práve na potrat,“ doplnil minister. Podľa neho USA vyhlásenie nepodporia, ale nikdy neodstúpia od svojho záväzku skoncovať s chronickými chorobami.

AFP poznamenala, že v 15-stranovom dokumente WHO, ktorý dostala k dispozícii, nie je žiadna zmienka o práve na potraty či rodovej ideológii.

Napriek Kennedym deklarovanému postoju Spojených štátov sa očakáva, že deklarácia bude v októbri schválená väčšinou zo 193 členských štátov WHO.

Organizácia Spojených národov a jej agentúry sú terčom kritiky prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý po svojom návrate do Bieleho domu v januári 2025 inicioval proces vystúpenia Spojených štátov z WHO, pripomenula AFP.

Kennedy od svojho nástupu do úradu obmedzil, kto môže dostať vakcíny proti infekčnej chorobe COVID-19, zrušil federálne výskumné granty na technológiu mRNA, používanú v hlavných vakcínach proti covidu, a oznámil nový výskum vedcami dávnejšie vyvrátených tvrdení o spojitosti očkovania a autizmu.

K tejto téme sa v pondelok opäť vyjadril aj prezident Trump, ktorý odporučil tehotným ženám, aby pri bolesti a horúčke radšej „vydržali“ a vyhli sa užitiu lieku Tylenol (paracetamol) - pre údajnú súvislosť medzi týmto liekom a výskytom autizmu u detí. Trump tiež vyzval na zásadné zmeny v štandardizovaných plánoch očkovania detí.

WHO v reakcii uviedla, že sa nepreukázalo, že by Tylenol alebo vakcíny spôsobovali autizmus. Hovorca WHO Tarik Jašarevič zdôraznil, že „vakcíny zachránili nespočetne mnoho životov, toto je výdobytok vedy.“ Hovorca súčasne vyzval politických lídrov, aby sa riadili odporúčaniami zdravotníckych orgánov.

Neprenosné choroby (NCD), známe aj ako chronické choroby, ktorých sa správa WHO týka, majú tendenciu trvať dlho a sú výsledkom kombinácie genetických, fyziologických, environmentálnych a behaviorálnych faktorov.

Hlavnými typmi NCD sú kardiovaskulárne choroby (ako sú infarkty a mozgová príhoda), rakovina, chronické respiračné choroby (ako je chronická obštrukčná choroba pľúc a astma) a cukrovka.

NCD neúmerne postihujú ľudí v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, kde sa vyskytujú takmer tri štvrtiny úmrtí na NCD na celom svete (32 miliónov).

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Drucker v USA predstavil Slovensko ako lídra v zodpovednom využívaní AI vo vzdelávaní

Drucker v USA predstavil Slovensko ako lídra v zodpovednom využívaní AI vo vzdelávaní

DNES - 10:31Zahraničné

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker v rámci 80. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku predstavil Slovensko ako lídra v zodpovednom využívaní AI vo vzdelávaní.

Orbán: V otázke odpojenia sa od ruských energií neexistuje zmysluplná diskusia

Orbán: V otázke odpojenia sa od ruských energií neexistuje zmysluplná diskusia

DNES - 10:04Zahraničné

Prepravovať energonosiče loďami sa nevypláca a neexistuje veľa alternatív k potrubiam vybudovaným ešte za komunistických čias, tvrdí Orbán.

Trump uvalil dovozné clo na kamióny, nábytok a lieky

Trump uvalil dovozné clo na kamióny, nábytok a lieky

DNES - 9:54Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil nové clá na lieky, nákladné vozidlá a nábytok. Do platnosti by mali vstúpiť v októbri.

OBSE: Moskva týra a zabíja vojnových zajatcov z Ukrajiny

OBSE: Moskva týra a zabíja vojnových zajatcov z Ukrajiny

DNES - 6:20Zahraničné

Rusko systematicky týra a zabíja ukrajinských vojnových zajatcov, uvádza sa vo štvrtkovej správe expertov vypracovanej na žiadosť Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

Vosveteit.sk
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trhHyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznášXiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
Milióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce SlovákovMilióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce Slovákov
Používaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítačPoužívaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítač
Xiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakaliXiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakali
Slováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuťSlováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuť
NASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovaliNASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovali
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnostiUSA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíruVedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP