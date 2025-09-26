  • Články
Muž sa pokúšal ukradnúť psa, následne škrtil seniorku

  • DNES - 12:53
  • Jihlava
Muž sa pokúšal ukradnúť psa, následne škrtil seniorku

Páchateľ nakoniec utiekol s odcudzenými slnečnými okuliarmi.

Česká polícia riešila v Jihlave zvláštny prípad nebezpečného správania. Informovala o tom vo štvrtok (25. 9.) na sociálnej sieti.

Ako uviedla, po meste sa pohyboval muž, ktorý sa náhodnej okoloidúcej pokúsil vytrhnúť z ruky vôdzku so psom. Nepodarilo sa mu to vďaka pohotovej reakcii ženy, ktorá psa vyvliekla z postroja.

Páchateľ následne napadol seniorku pri schodoch. „Muž ju chytil do kravaty a silné zovretie povolil, až keď seniorke strhol slnečné okuliare, ktoré si nechal,“ priblížila polícia.

Podľa polície ženy pri výtržnostiach neutrpeli žiadne zranenia. „Napriek tomu, že ženy nemali zranenia, prežili veľký strach a na zážitok len tak nezabudnú,“ uviedla.

Podozrivého muža hneď zadržali, stíhaný je väzobne.

Někdy se setkáváme s případy, nad kterými zůstává rozum stát. V Jihlavě se pohyboval muž, který se choval velmi...

Uverejnil používateľ Policie České republiky Streda 24. septembra 2025
Zdroj: Info.sk, DP, facebook.com/PolicieCZ
