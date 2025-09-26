Šimečka: Toto je koniec úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko
Líder hnutia PS a poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka hovorí po hlasovaní o novele ústavy o konci úvah o spolupráci s opozičným Hnutím Slovensko.
Namieta totiž, že niektorí poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ zmeny podporili. Tvrdí, že pomohli mafii. Uviedol to novinárom v parlamente.
„Po tomto hanebnom hlasovaní prešla novela ústavy, ktorá ublíži ľuďom na Slovensku a spochybní miesto Slovenska v Európskej únii a v jeho právnom priestore. Na to máme stanovisko Benátskej komisie a všetkých odborníkov. Ale to, čo je prekvapenie a čo ma mrzí ešte viac, je falošnosť poslancov z Hnutia Slovensko. Naskočili Robertovi Ficovi (Smer-SD) na tento bezbrehý populizmus, na novelu ústavy, ktorá ubližuje ľuďom,“ skonštatoval.
Pre predsedu PS to znamená koniec akýchkoľvek úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko. „KDH bolo transparentné. My sme sa o tom s nimi rozprávali. Bolo jasné, že toto je ich postoj. Ale ako niekto dokáže takto zradiť a takto si pošliapať po jazyku ako kolegovia z Hnutia Slovensko,“ spýtal sa. Myslí si, že poslancom z Hnutia Slovensko sa nedá veriť.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.
