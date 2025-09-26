  • Články
SaS: Hlasovanie poslancov Hnutia Slovensko za novelu ústavy je hanbou

  DNES - 12:25
  Bratislava
Hlasovanie niektorých poslancov Národnej rady (NR) SR za Hnutie Slovensko za novelu ústavy je hanbou. Myslí si to predseda SaS Branislav Gröhling.

Poukázal, že to nie je prvýkrát, kedy poslanci Igora Matoviča zahlasovali v prospech premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Je to podľa neho dôkaz, že sa s hnutím nedá spolupracovať. Gröhling to uviedol po schválení návrhu novely ústavy.

Čo sa udialo cez noc? Čo sa udialo? Lebo včera sme videli tlačovú konferenciu Igora Matoviča a jeho poslancov, ktorí povedali, že my nebudeme hlasovať za zmenu ústavy. Stačila jedna noc, jedna noc, aby antikorupčné hnutie zmenilo názor. Zmenilo názor a podporilo zmenu ústavy s Robertom Ficom. Toto, prosím vás voliči, si všimnite. Všimnite si túto falošnosť, kde sa tvária, akí sú bojovníci a na druhej strane spolupracujú s Robertom Ficom,“ doplnil predseda SaS.

Poslankyňa NR SR Mária Kolíková (SaS) si myslí, že prijatím zmeny ústavy by mohli byť ohrozené eurofondy pre Slovensko a podkopané je aj jeho členstvo v Rade Európy. „Možno niekto sa teraz cíti, že jeho ľudská dôstojnosť týmto je viac garantovaná. Ale ostatná časť spoločnosti, tá o tú ľudskú dôstojnosť prišla. Ľudská dôstojnosť nemôže byť chápaná iba podľa toho, čo si myslia katolícki veriaci alebo evanjelickí veriaci,“ uviedla Kolíková.

Ako doplnila poslankyňa NR SR Jana Bittó Cigániková, piatkové schválenie novely ústavy je dôsledok zvolenia náboženských fanatikov do parlamentu. „Pre mňa je to strašne smutné, neuveriteľné a naozaj to poškodilo osudy mnohých ľudí,“ myslí si. Ako dodala, neprekvapilo ju, že novelu pomohli schváliť poslanci Hnutia Slovensko.

Poslanci parlamentu v piatok schválili vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia - muža a ženu, aj zákaz surogátneho materstva. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.

Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporila okrem koaličných aj väčšina opozičných poslancov z klubu KDH, okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.

Zdroj: Info.sk, TASR
