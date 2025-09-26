  • Články
Vašečka k ústave: Keď je návrh dobrý, podporím ho bez ohľadu na to, kto ho predloží

  • DNES - 12:23
  • Bratislava
Richard Vašečka vopred avizoval podporu novely Ústavy SR.

Keď je návrh dobrý a v súlade s naším programom, podporíme ho bez ohľadu na to, kto ho predloží. V stanovisku to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý v piatok hlasoval za vládnu novelu Ústavy SR. Vašečka je súčasťou strany Kresťanská únia (KÚ). Podporu návrhu už vopred avizoval.

Keď je návrh dobrý a v súlade s naším programom, podporíme ho bez ohľadu na to, kto ho predloží. V parlamente sme preto, aby sme presadili dobré veci pre ľudí, a nie aby sme za každú cenu porazili toho druhého,“ uviedol Vašečka.

KÚ zároveň v stanovisku uviedla, že je sklamaná z toho, že premiér Robert Fico (Smer-SD) dal o novele ústavy hlasovať, aj keď vedel, že chýbajú dva hlasy na jej prijatie. „Pritom v roku 2019, keď Smer predkladal novelu ústavy o dôchodkovom strope, bol ochotný prekladať hlasovanie o tomto ústavnom zákone až dovtedy, kým sa po rokovaniach nenašlo 90 hlasov. Je preto otázne, či Robertovi Ficovi na schválení tejto novely ústavy naozaj až tak záležalo,“ dodala strana. KÚ hovorí, že časť poslancov podľahla aj „progresívnemu tlaku, že s Ficom sa nehlasuje“.

Parlament v piatok schválil návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy SR zakotvuje dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90. Okrem Vašečku návrh z opozície podporili aj viacerí poslanci KDH a poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Zdroj: Info.sk, TASR
Amnesty považuje schválenie novely ústavy za zdrvujúcu správu

Amnesty považuje schválenie novely ústavy za zdrvujúcu správu

DNES - 12:42Domáce

Amnesty International Slovensko považuje schválenie novely Ústavy SR za zdrvujúcu správu.

Šimečka: Toto je koniec úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko

Šimečka: Toto je koniec úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko

DNES - 12:26Domáce

Líder hnutia PS a poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka hovorí po hlasovaní o novele ústavy o konci úvah o spolupráci s opozičným Hnutím Slovensko.

SaS: Hlasovanie poslancov Hnutia Slovensko za novelu ústavy je hanbou

SaS: Hlasovanie poslancov Hnutia Slovensko za novelu ústavy je hanbou

DNES - 12:25Domáce

Hlasovanie niektorých poslancov Národnej rady SR za Hnutie Slovensko za novelu ústavy je hanbou. Myslí si to predseda SaS Branislav Gröhling.

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok, víta definíciu dvoch pohlaví

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok, víta definíciu dvoch pohlaví

DNES - 12:03Domáce

Slovenská národná strana víta schválenú novelu Ústavy SR.

