Vašečka k ústave: Keď je návrh dobrý, podporím ho bez ohľadu na to, kto ho predloží
Keď je návrh dobrý a v súlade s naším programom, podporíme ho bez ohľadu na to, kto ho predloží. V stanovisku to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý v piatok hlasoval za vládnu novelu Ústavy SR. Vašečka je súčasťou strany Kresťanská únia (KÚ). Podporu návrhu už vopred avizoval.
„Keď je návrh dobrý a v súlade s naším programom, podporíme ho bez ohľadu na to, kto ho predloží. V parlamente sme preto, aby sme presadili dobré veci pre ľudí, a nie aby sme za každú cenu porazili toho druhého,“ uviedol Vašečka.
KÚ zároveň v stanovisku uviedla, že je sklamaná z toho, že premiér Robert Fico (Smer-SD) dal o novele ústavy hlasovať, aj keď vedel, že chýbajú dva hlasy na jej prijatie. „Pritom v roku 2019, keď Smer predkladal novelu ústavy o dôchodkovom strope, bol ochotný prekladať hlasovanie o tomto ústavnom zákone až dovtedy, kým sa po rokovaniach nenašlo 90 hlasov. Je preto otázne, či Robertovi Ficovi na schválení tejto novely ústavy naozaj až tak záležalo,“ dodala strana. KÚ hovorí, že časť poslancov podľahla aj „progresívnemu tlaku, že s Ficom sa nehlasuje“.
Parlament v piatok schválil návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy SR zakotvuje dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90. Okrem Vašečku návrh z opozície podporili aj viacerí poslanci KDH a poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ).
