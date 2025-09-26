SNS považuje zmenu ústavy za historický krok, víta definíciu dvoch pohlaví
Slovenská národná strana (SNS) víta schválenú novelu Ústavy SR.
Ide podľa nej o zásadný a historický krok, keďže Slovensko sa stalo jedným z prvých členských štátov Európskej únie, kde je v ústave jasne definované pohlavie muža a ženy. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.
„Oceňujeme tiež posilnenie zásady rovnakého ohodnocovania žien, a to vrátane zohľadnenia vzdelávacích procesov a možností ich uplatnenia v spoločnosti,“ uviedla strana. SNS sa poďakovala poslancom, ktorí novelu podporili. „Slovensko tak opäť ukázalo, že aj v rámci Európskej únie dokážu zvíťaziť rozum, hodnoty a princípy,“ doplnila SNS. Strana deklaruje, že urobí všetko pre to, aby sa „v podobných zásadných témach pokračovalo a aby sa tieto hodnoty ďalej premietali do spoločenského a právneho života“.
Parlament v piatok schválil návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy SR zakotvuje dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.
Amnesty považuje schválenie novely ústavy za zdrvujúcu správu
Amnesty International Slovensko považuje schválenie novely Ústavy SR za zdrvujúcu správu.
Šimečka: Toto je koniec úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko
Líder hnutia PS a poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka hovorí po hlasovaní o novele ústavy o konci úvah o spolupráci s opozičným Hnutím Slovensko.
SaS: Hlasovanie poslancov Hnutia Slovensko za novelu ústavy je hanbou
Hlasovanie niektorých poslancov Národnej rady SR za Hnutie Slovensko za novelu ústavy je hanbou. Myslí si to predseda SaS Branislav Gröhling.
Vašečka k ústave: Keď je návrh dobrý, podporím ho bez ohľadu na to, kto ho predloží
Richard Vašečka vopred avizoval podporu novely Ústavy SR.