SNS považuje zmenu ústavy za historický krok, víta definíciu dvoch pohlaví

  • DNES - 12:03
  • Bratislava
Slovenská národná strana (SNS) víta schválenú novelu Ústavy SR.

Ide podľa nej o zásadný a historický krok, keďže Slovensko sa stalo jedným z prvých členských štátov Európskej únie, kde je v ústave jasne definované pohlavie muža a ženy. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

Oceňujeme tiež posilnenie zásady rovnakého ohodnocovania žien, a to vrátane zohľadnenia vzdelávacích procesov a možností ich uplatnenia v spoločnosti,“ uviedla strana. SNS sa poďakovala poslancom, ktorí novelu podporili. „Slovensko tak opäť ukázalo, že aj v rámci Európskej únie dokážu zvíťaziť rozum, hodnoty a princípy,“ doplnila SNS. Strana deklaruje, že urobí všetko pre to, aby sa „v podobných zásadných témach pokračovalo a aby sa tieto hodnoty ďalej premietali do spoločenského a právneho života“.

Parlament v piatok schválil návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy SR zakotvuje dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.

Zdroj: Info.sk, TASR
