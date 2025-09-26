Matovič hovorí o zrade pri hlasovaní o ústave
Líder Hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič vníma hlasovanie Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ) o novele ústavy ako zradu.
Uviedol to novinárom v parlamente po hlasovaní, pri ktorom daní dvaja poslanci zahlasovali za.
„Považujeme to za zradu v mimoriadne vážnej otázke od vlastných poslancov, o ktorej sme sa dozvedeli pár minút pred hlasovaním. Takýto postup nepovažujeme za dospelý,“ vyhlásil. Informoval, že situáciu si vydiskutujú na klube. Avizoval aj následnú tlačovú konferenciu k téme.
Matovič zároveň poukázal na to, že v konzervatívnom priestore zarezonovalo, keď poslanci za PS podporili návrh na zrušenie pracovného pokoja 15. septembra v rámci konsolidácie. „Už toto veľmi zásadne brali do úvahy aj Krajčí a Krátky, takže zrejme táto vec mimoriadne k tomu pomohla,“ dodal.
Poslankyňa a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová poukázala na to, že oni mali k novele ústavy konzistentný postoj. „Zmena ústavy nebola otázkou hodnôt, ale snahou Fica oklamať kresťanov, prekryť konsolidáciu a rozdeliť spoločnosť aj opozíciu.“ dodala.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.
Amnesty považuje schválenie novely ústavy za zdrvujúcu správu
Amnesty International Slovensko považuje schválenie novely Ústavy SR za zdrvujúcu správu.
Šimečka: Toto je koniec úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko
Líder hnutia PS a poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka hovorí po hlasovaní o novele ústavy o konci úvah o spolupráci s opozičným Hnutím Slovensko.
SaS: Hlasovanie poslancov Hnutia Slovensko za novelu ústavy je hanbou
Hlasovanie niektorých poslancov Národnej rady SR za Hnutie Slovensko za novelu ústavy je hanbou. Myslí si to predseda SaS Branislav Gröhling.
Vašečka k ústave: Keď je návrh dobrý, podporím ho bez ohľadu na to, kto ho predloží
Richard Vašečka vopred avizoval podporu novely Ústavy SR.
SNS považuje zmenu ústavy za historický krok, víta definíciu dvoch pohlaví
Slovenská národná strana víta schválenú novelu Ústavy SR.