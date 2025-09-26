  • Články
Majerský: KDH víta schválenie novely ústavy, chráni ľudskú dôstojnosť

  • DNES - 11:55
  • Bratislava
Majerský: KDH víta schválenie novely ústavy, chráni ľudskú dôstojnosť

Opozičné KDH víta schválenie novely Ústavy SR. Prijatá zmena podľa predsedu hnutia Milana Majerského vedie k ochrane ľudskej dôstojnosti, preto ho teší, že návrh prešiel.

Tvrdí, že s poslancami opozičného Hnutia Slovensko Rastislavom Krátkym a Marekom Krajčím sa nestihol rozprávať, no poďakoval sa im za podporu novely.

Teší ma tento moment, že prešla ústava, ktorá chráni ľudskú dôstojnosť. Boli medzi nimi naše články, ktoré vládne podanie pretvorili a prekreovali do aktuálnej podoby, za ktorú sme mohli s čistým svedomím hlasovať,“ povedal Majerský novinárom po hlasovaní.

Poďakoval sa všetkým poslancom, ktorí novelu podporili, vyzdvihol Krátkeho a Krajčího, ale aj Richarda Vašečku (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý návrh tiež podporil, ako vopred avizoval. „Bez tých hlasov by to neprešlo,“ dodal šéf KDH.

Majerský tvrdí, že nikoho nepresviedčal a netlačil, snažil sa podľa svojich slov celé tri mesiace diskutovať. „Ústava chráni ľudskú dôstojnosť, tešme sa z toho,“ povedal s tým, že novela ústavy chráni ženy v súvislosti so surogáciou, ale aj deti a rodiny.

Vždy budeme chrániť ľudskú dôstojnosť, my by sme z princípu KDH, našich stanov, nášho programu a našej identity nemohli za toto nezahlasovať a nemyslím si, že takéto niečo môže zabrániť budúcej dobrej vládnej koalícii pre dobro občana Slovenskej republiky,“ odpovedal Majerský na otázku, či toto hlasovanie nezabráni budúcej spolupráci súčasnej opozície.

Novela ústavy v piatok prešla 90 hlasmi. Z klubu KDH ju podporili všetci poslanci okrem Františka Majerského a Františka Mikloška.

Zdroj: Info.sk, TASR
