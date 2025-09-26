Parlament schválil zmenu Ústavy SR
Za novelu hlasovalo 90 z 99 prítomných poslancov.
Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok schválili návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy SR zakotvuje dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.
Novelu ústavy podporili okrem koaličných poslancov aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za novelu hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.
„Posilnenie ochrany tradičných hodnôt je kľúčové pre zachovanie kultúrneho dedičstva SR a zabezpečenie právnej stability. Návrh ústavného zákona preto reaguje na potrebu ochrany kultúrneho dedičstva zakotveného v preambule Ústavy Slovenskej republiky, ktoré je osobitne spojené s uznaním manželstva medzi mužom a ženou ako jedinečného zväzku,“ uvádza sa v schválenom návrhu vládnej novely.
V ústave sa zdôrazní zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, kultúru a jazyk, ako aj o veci s tým súvisiace, a to najmä v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania.
Návrhom sa rozširuje aj ústavnoprávna úprava sociálnych práv, konkrétne postavenie rodiny a ukotvenie rodičovských práv. Novela ústavy obsahuje aj spoločný pozmeňujúci návrh koalície a KDH a poslancov z KÚ, ktorý prešiel ešte v júni. Do ústavy teda pribudne zákaz surogátneho materstva či právo dieťaťa poznať svojich rodičov, teda ustanovenie, že matka je žena a otec je muž. Obsahovať bude aj definíciu pohlavia na základe biologických kritérií a posilnenie práv rodičov na školách.
Nové zmeny v ústave majú byť účinné od 1. novembra.
Amnesty považuje schválenie novely ústavy za zdrvujúcu správu
Amnesty International Slovensko považuje schválenie novely Ústavy SR za zdrvujúcu správu.
Šimečka: Toto je koniec úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko
Líder hnutia PS a poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka hovorí po hlasovaní o novele ústavy o konci úvah o spolupráci s opozičným Hnutím Slovensko.
SaS: Hlasovanie poslancov Hnutia Slovensko za novelu ústavy je hanbou
Hlasovanie niektorých poslancov Národnej rady SR za Hnutie Slovensko za novelu ústavy je hanbou. Myslí si to predseda SaS Branislav Gröhling.
Vašečka k ústave: Keď je návrh dobrý, podporím ho bez ohľadu na to, kto ho predloží
Richard Vašečka vopred avizoval podporu novely Ústavy SR.
SNS považuje zmenu ústavy za historický krok, víta definíciu dvoch pohlaví
Slovenská národná strana víta schválenú novelu Ústavy SR.