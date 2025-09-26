  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 26.9.2025Meniny má Edita
14°Bratislava

Onkologickí pacienti žiadajú, aby bola päťpercentná glukóza opäť hradená

  • DNES - 11:09
  • Bratislava
Onkologickí pacienti žiadajú, aby bola päťpercentná glukóza opäť hradená

Onkologickí pacienti upozornili na vyradenie päťpercentnej glukózy z kategorizácie. Ide pritom o nevyhnutnú súčasť podávania veľkej časti onkologickej liečby.

Žiadajú preto, aby bola opäť hradená z verejného zdravotného poistenia. Rezort zdravotníctva pre TASR uviedol, že hľadá zákonné riešenie v prospech pacienta, keďže liek vypadol zo systému úhrad na základe rozhodnutia držiteľa registrácie.

Držitelia registrácie lieku - farmaceutické spoločnosti, svojím vlastným rozhodnutím vyradili z kategorizačného zoznamu lieky, čím obmedzili úhradu lieku z verejného zdravotného poistenia v SR. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR si je vedomé situácie, v ktorej sa pacienti ocitajú v dôsledku takéhoto konania, komunikujeme stav s lekármi a s držiteľmi registrácie hľadáme zákonné riešenie v prospech pacienta,“ objasnilo ministerstvo. Pripomenulo, že nemôže zaradiť do kategorizačného zoznamu liek bez žiadosti držiteľa registrácie.

Podľa advokačnej manažérky z Platformy pomáhajúcich organizácií Simony Stískalovej to však nie len technická chyba, ale dôsledok dlhodobého chaosu v liekovej politike. „Je neprijateľné, aby ťažko chorí pacienti nemali rovnaký prístup k modernej liečbe, ako majú pacienti v okolitých krajinách a museli si ešte za štandardný liek doplácať,“ poznamenala.

Vysvetlila, že vyradením z kategorizácie sa cena glukózy prestala regulovať. Ako dodala, distribútori a lekárne ju predávajú podľa vlastného uváženia. „Dôsledky znášajú pacienti - najmä onkologickí, ktorí si glukózu nikdy sami nepotrebovali kupovať, no bez nej nemôžu dostať svoju životne dôležitú chemoterapiu,“ podotkla.

Predsedníčka občianskeho združenia Amazonky Dominika Kormanová doplnila, že vyradenie lieku je priamym ohrozením dostupnosti onkologickej terapie pre tisícky pacientov. Podľa nej lieková politika v súčasnej podobe nedokáže garantovať pacientom základnú istotu liečby.

Platforma pomáhajúcich organizácií preto žiada okrem opätovného zaradenia päťpercentnej glukózy do kategorizácie aj systémové zlepšenie procesu kategorizácie liekov či zavedenie pravidelných konzultácií s pacientskymi a odbornými organizáciami. Chce aj systémové zmeny v celom rezorte zdravotníctva, ktoré by zabránili opakovaniu podobných situácií.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Parlament schválil zmenu Ústavy SR

Parlament schválil zmenu Ústavy SR

DNES - 11:11Domáce

Za novelu hlasovalo 90 z 99 prítomných poslancov.

V procese s Cintulom prehrávajú jeho telefonáty s manželkou

V procese s Cintulom prehrávajú jeho telefonáty s manželkou

DNES - 10:45Domáce

Prokurátorka navrhla prehrať 25 záznamov, každý trvá do 15 minút.

Polícia pátra po nezvestnom Petrovi

Polícia pátra po nezvestnom Petrovi

DNES - 10:40Domáce

Nezvestného muža naposledy videli pred vyše týždňom.

Opitý vodič zrazil na priechode pre chodcov muža

Opitý vodič zrazil na priechode pre chodcov muža

DNES - 10:18Domáce

Vodič podľa polície nie je držiteľom vodičského preukazu.

Vosveteit.sk
Milióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce SlovákovMilióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce Slovákov
Používaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítačPoužívaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítač
Xiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakaliXiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakali
Slováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuťSlováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuť
NASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovaliNASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovali
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnostiUSA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíruVedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Koniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základuKoniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základu
USA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a ČínouUSA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a Čínou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP