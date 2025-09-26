Onkologickí pacienti žiadajú, aby bola päťpercentná glukóza opäť hradená
Onkologickí pacienti upozornili na vyradenie päťpercentnej glukózy z kategorizácie. Ide pritom o nevyhnutnú súčasť podávania veľkej časti onkologickej liečby.
Žiadajú preto, aby bola opäť hradená z verejného zdravotného poistenia. Rezort zdravotníctva pre TASR uviedol, že hľadá zákonné riešenie v prospech pacienta, keďže liek vypadol zo systému úhrad na základe rozhodnutia držiteľa registrácie.
„Držitelia registrácie lieku - farmaceutické spoločnosti, svojím vlastným rozhodnutím vyradili z kategorizačného zoznamu lieky, čím obmedzili úhradu lieku z verejného zdravotného poistenia v SR. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR si je vedomé situácie, v ktorej sa pacienti ocitajú v dôsledku takéhoto konania, komunikujeme stav s lekármi a s držiteľmi registrácie hľadáme zákonné riešenie v prospech pacienta,“ objasnilo ministerstvo. Pripomenulo, že nemôže zaradiť do kategorizačného zoznamu liek bez žiadosti držiteľa registrácie.
Podľa advokačnej manažérky z Platformy pomáhajúcich organizácií Simony Stískalovej to však nie len technická chyba, ale dôsledok dlhodobého chaosu v liekovej politike. „Je neprijateľné, aby ťažko chorí pacienti nemali rovnaký prístup k modernej liečbe, ako majú pacienti v okolitých krajinách a museli si ešte za štandardný liek doplácať,“ poznamenala.
Vysvetlila, že vyradením z kategorizácie sa cena glukózy prestala regulovať. Ako dodala, distribútori a lekárne ju predávajú podľa vlastného uváženia. „Dôsledky znášajú pacienti - najmä onkologickí, ktorí si glukózu nikdy sami nepotrebovali kupovať, no bez nej nemôžu dostať svoju životne dôležitú chemoterapiu,“ podotkla.
Predsedníčka občianskeho združenia Amazonky Dominika Kormanová doplnila, že vyradenie lieku je priamym ohrozením dostupnosti onkologickej terapie pre tisícky pacientov. Podľa nej lieková politika v súčasnej podobe nedokáže garantovať pacientom základnú istotu liečby.
Platforma pomáhajúcich organizácií preto žiada okrem opätovného zaradenia päťpercentnej glukózy do kategorizácie aj systémové zlepšenie procesu kategorizácie liekov či zavedenie pravidelných konzultácií s pacientskymi a odbornými organizáciami. Chce aj systémové zmeny v celom rezorte zdravotníctva, ktoré by zabránili opakovaniu podobných situácií.
