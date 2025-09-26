V procese s Cintulom prehrávajú jeho telefonáty s manželkou
Prokurátorka navrhla prehrať 25 záznamov, každý trvá do 15 minút.
Proces s atentátnikom Jurajom C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), pokračuje v piatok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, prehrávaním zvukových záznamov. Ide o telefonické hovory medzi obžalovaným a jeho manželkou z vlaňajšieho roku, keď bol vo väzbe.
V piaty pojednávací deň procesu prokurátorka navrhla prehrať 25 záznamov, každý trvá do 15 minút. Prehrávajú sa však iba relevantné pasáže, inak by to trvalo asi šesť hodín.
V telefonátoch počuť, ako jeho manželka plače, cíti sa opustená a pýta sa ho, prečo to urobil. Obžalovaný to zdôvodňoval premiérovou agresívnou rétorikou. Obaja preberali politiku aj samotného Fica, ako už pracuje a chodí o paličke. Manželka mu prízvukovala, že len ľudia vo voľbách ho môžu zastaviť. Obžalovaný tiež povedal, že „ak niekto strieľa na premiéra, tak preto, že nerobí dobre politiku“. Dokonca presne vedel, v ktorý deň má Fico narodeniny. Prirovnával ho k niekdajšiemu premiérovi Vladimírovi Mečiarovi. „Fico chce dobre, ale robí zle,“ zdôraznil v jednom z rozhovorov obžalovaný.
Obžalovaný v reakcii na púšťané nahrávky reagoval: „Všetci sme pokrytci a všetci sa bojíme viac, ako je treba“.
Dôchodca Juraj C. čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozí mu doživotie. Podľa obhajcu Namira Alyasryho postavenie jeho klienta pred súd je dôvodné, ale nemožno súhlasiť s právnou kvalifikáciou, a teda terorizmom.
Juraja C. mal ku skutku viesť hnev voči poškodenému Ficovi, čo zdôraznil v prvé dni procesu. Jeho zdravie sa rozhodol poškodiť údajne preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.
Parlament schválil zmenu Ústavy SR
Za novelu hlasovalo 90 z 99 prítomných poslancov.
Onkologickí pacienti žiadajú, aby bola päťpercentná glukóza opäť hradená
Onkologickí pacienti upozornili na vyradenie päťpercentnej glukózy z kategorizácie. Ide pritom o nevyhnutnú súčasť podávania veľkej časti onkologickej liečby.
Polícia pátra po nezvestnom Petrovi
Nezvestného muža naposledy videli pred vyše týždňom.
Opitý vodič zrazil na priechode pre chodcov muža
Vodič podľa polície nie je držiteľom vodičského preukazu.