Polícia pátra po nezvestnom Petrovi
Nezvestného muža naposledy videli pred vyše týždňom.
Polícia pátra po nezvestnom 77-ročnom Petrovi Maderovi. Verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Menovaný bol naposledy videný 18. septembra, pričom oznámenie o nezvestnosti prijali policajti v priebehu včerajších večerných hodín. Menovaný odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy,“ uviedla polícia.
Foto: facebook.com/KRPZBA
Občania môžu akékoľvek informácie o súčasnom pobyte a pohybe osoby oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou správy na sociálnej sieti polície.
