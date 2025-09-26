  • Články
Polícia pátra po nezvestnom Petrovi

  • DNES - 10:40
  • Bratislava
Nezvestného muža naposledy videli pred vyše týždňom.

Polícia pátra po nezvestnom 77-ročnom Petrovi Maderovi. Verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Menovaný bol naposledy videný 18. septembra, pričom oznámenie o nezvestnosti prijali policajti v priebehu včerajších večerných hodín. Menovaný odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy,“ uviedla polícia.

Foto: facebook.com/KRPZBA

Občania môžu akékoľvek informácie o súčasnom pobyte a pohybe osoby oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou správy na sociálnej sieti polície.

Zdroj: Info.sk, TASR
