  • DNES - 10:31
  • Bratislava/New York
Drucker v USA predstavil Slovensko ako lídra v zodpovednom využívaní AI vo vzdelávaní

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker v rámci 80. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku predstavil Slovensko ako lídra v zodpovednom využívaní umelej inteligencie (AI) vo vzdelávaní.

Účasť Druckera na VZ OSN ukázala, že SR je pripravená aktívne prispievať k riešeniu globálnych výziev v oblasti technológií, vzdelávania a zapájania mladých ľudí. TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Hlavnou líniou programu bolo predstavenie Plánu zodpovedného využívania umelej inteligencie vo vzdelávaní, ktorý Slovensko pripravilo ako odpoveď na potrebu posilniť digitálnu odolnosť a pripraviť mladých ľudí na budúcnosť. Drucker zdôraznil, že technológie nikdy nesmú nahradiť ľudskú múdrosť, ale môžu byť mocným nástrojom, ak sa využívajú kriticky, bezpečne a eticky.

Drucker absolvoval na pôde OSN viacero rokovaní. V delegácii prezidenta SR Petra Pellegriniho diskutoval s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom o civilizačných výzvach spojených s digitálnymi technológiami. Rokoval aj s osobitným vyslancom generálneho tajomníka OSN pre digitálne technológie Amandeepom Singhom Gillom. Zhodli sa, že zodpovedné využívanie AI musí byť pevnou súčasťou vzdelávacích systémov a že digitálne zručnosti sa stávajú nevyhnutným predpokladom pre spravodlivú a inkluzívnu spoločnosť.

Minister vystúpil aj na podujatí pri príležitosti 30. výročia Svetového programu činností pre mládež. Mladí ľudia podľa Druckera nemajú byť len pozorovateľmi, ale plnohodnotnými účastníkmi rozhodovacích procesov, a to od zapájania do európskych iniciatív až po aktívnu účasť na tvorbe zákonov doma. Digitálna gramotnosť a schopnosť využívať AI zodpovedne musia byť podľa ministra základnou výbavou každej mladej generácie.

So spoločnosťou IBM Drucker diskutoval o využívaní AI vo vzdelávaní, zapojení expertov do výskumných programov a možnostiach praktickej spolupráce slovenských škôl a univerzít. Na podujatí Quantum Futures Breakfast otvoril otázku budúcnosti kvantových technológií a ich prínosu pre udržateľný rozvoj. Na tomto podujatí sa stretol aj so spoločnosťou Axiom Space, ktorá prejavila záujem investovať do spolupráce so slovenskými univerzitami a podporovať slovenské technologické talenty.

Okrem toho sa minister zúčastnil na summite Slovak PRO, prestížnom podujatí, ktoré združuje Slovákov pôsobiacich v Severnej Amerike, a na podujatí Slovak Heritage Festival v New Jersey, kde sa taktiež stretol s krajanmi.

Rokovania na pôde OSN, spolupráca s technologickými lídrami a podpora našej komunity v zahraničí sú súčasťou jednej mozaiky – ukazujú Slovensko ako krajinu, ktorá sa nebojí čeliť novým výzvam, otvára dvere inováciám a vníma vzdelávanie ako kľúč k budúcnosti,“ uzavrel Drucker.

Zdroj: Info.sk, TASR
