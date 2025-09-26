Opitý vodič zrazil na priechode pre chodcov muža
Vodič podľa polície nie je držiteľom vodičského preukazu.
Opitý 32-ročný vodič zrazil v Zlatých Moravciach na priechode pre chodcov 74-ročného muža. Vodič pritom nie je držiteľom vodičského preukazu a už minulý týždeň skončil v policajnej cele, pretože jazdil pod vplyvom alkoholu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Nehoda sa stala na Duklianskej ulici. Vodič osobného vozidla zrazil vo večerných hodinách na priechode pre chodcov muža. Chodec utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Policajti vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol s výsledkom 2,31 promile.
Parlament schválil zmenu Ústavy SR
Za novelu hlasovalo 90 z 99 prítomných poslancov.
Onkologickí pacienti žiadajú, aby bola päťpercentná glukóza opäť hradená
Onkologickí pacienti upozornili na vyradenie päťpercentnej glukózy z kategorizácie. Ide pritom o nevyhnutnú súčasť podávania veľkej časti onkologickej liečby.
V procese s Cintulom prehrávajú jeho telefonáty s manželkou
Prokurátorka navrhla prehrať 25 záznamov, každý trvá do 15 minút.
Polícia pátra po nezvestnom Petrovi
Nezvestného muža naposledy videli pred vyše týždňom.