Opitý vodič zrazil na priechode pre chodcov muža

  • DNES - 10:18
  • Zlaté Moravce
Vodič podľa polície nie je držiteľom vodičského preukazu.

Opitý 32-ročný vodič zrazil v Zlatých Moravciach na priechode pre chodcov 74-ročného muža. Vodič pritom nie je držiteľom vodičského preukazu a už minulý týždeň skončil v policajnej cele, pretože jazdil pod vplyvom alkoholu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Nehoda sa stala na Duklianskej ulici. Vodič osobného vozidla zrazil vo večerných hodinách na priechode pre chodcov muža. Chodec utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Policajti vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol s výsledkom 2,31 promile.

Zdroj: Info.sk, TASR
