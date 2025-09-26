  • Články
Trump uvalil dovozné clo na kamióny, nábytok a lieky

  • DNES - 9:54
  • Washington
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil nové clá na lieky, nákladné vozidlá a nábytok. Do platnosti by mali vstúpiť v októbri, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Od 1. októbra „budeme ukladať 100-percentné clo na všetky značkové alebo patentované farmaceutické výrobky, pokiaľ spoločnosť NEBUDUJE svoj farmaceutický výrobný závod v Amerike,“ uviedol Trump na platforme Truth Social.

V samostatnom príspevku napísal o 25-percentnom cle na „všetky nákladné automobily vyrobené v iných častiach sveta“, s cieľom podporiť amerických výrobcov kamiónov. Dodal, že tieto clá zavádza „z mnohých dôvodov, ale predovšetkým z dôvodov národnej bezpečnosti“.

Od 1. októbra zavedieme 50-percentné clo na všetky kuchynské skrinky, kúpeľňové skrinky a súvisiace výrobky... Okrem toho budeme účtovať 30-percentné clo na čalúnený nábytok,“ dodal americký prezident.

Zdroj: Info.sk, TASR
