Trump uvalil dovozné clo na kamióny, nábytok a lieky
- DNES - 9:54
- Washington
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil nové clá na lieky, nákladné vozidlá a nábytok. Do platnosti by mali vstúpiť v októbri, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Od 1. októbra „budeme ukladať 100-percentné clo na všetky značkové alebo patentované farmaceutické výrobky, pokiaľ spoločnosť NEBUDUJE svoj farmaceutický výrobný závod v Amerike,“ uviedol Trump na platforme Truth Social.
V samostatnom príspevku napísal o 25-percentnom cle na „všetky nákladné automobily vyrobené v iných častiach sveta“, s cieľom podporiť amerických výrobcov kamiónov. Dodal, že tieto clá zavádza „z mnohých dôvodov, ale predovšetkým z dôvodov národnej bezpečnosti“.
„Od 1. októbra zavedieme 50-percentné clo na všetky kuchynské skrinky, kúpeľňové skrinky a súvisiace výrobky... Okrem toho budeme účtovať 30-percentné clo na čalúnený nábytok,“ dodal americký prezident.
Drucker v USA predstavil Slovensko ako lídra v zodpovednom využívaní AI vo vzdelávaní
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker v rámci 80. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku predstavil Slovensko ako lídra v zodpovednom využívaní AI vo vzdelávaní.
Orbán: V otázke odpojenia sa od ruských energií neexistuje zmysluplná diskusia
Prepravovať energonosiče loďami sa nevypláca a neexistuje veľa alternatív k potrubiam vybudovaným ešte za komunistických čias, tvrdí Orbán.
OBSE: Moskva týra a zabíja vojnových zajatcov z Ukrajiny
Rusko systematicky týra a zabíja ukrajinských vojnových zajatcov, uvádza sa vo štvrtkovej správe expertov vypracovanej na žiadosť Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
Letisko v Dánsku opäť uzavreli po spozorovaní dronov
Služba FlightRadar24, ktorá sleduje pohyb lietadiel v reálnom čase, informovala, že v noci zo štvrtka na piatok sa objavili nové správy o spozorovaní dronov na letisku v dánskom meste Aalborg.