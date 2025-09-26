  • Články
OBSE: Moskva týra a zabíja vojnových zajatcov z Ukrajiny

  • DNES - 6:20
  • Viedeň
Rusko systematicky týra a zabíja ukrajinských vojnových zajatcov, uvádza sa vo štvrtkovej správe expertov vypracovanej na žiadosť Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.

Správu vypracovali traja nezávislí experti na medzinárodné právo z Francúzska, Českej republiky a Švédska, podľa ktorých sú mučenie a popravy bežné.

Tieto porušenia môžu predstavovať vojnové zločiny a v niektorých prípadoch možno aj zločiny proti ľudskosti,“ napísali experti vo svojej správe vypracovanej pre OBSE. Odporučili tiež, aby Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu tieto incidenty vyšetril.

Podľa správy existujú dôveryhodné dôkazy o používaní pažieb pušiek, lopát, elektrických šokov a psov na zadržaných, pričom takmer 43 percent prepustených vojnových zajatcov uvádza, že boli vystavení sexuálnemu násiliu.

Správa tiež cituje vyhlásenia ruských vojenských veliteľov a úradníkov, ktorí naliehajú na nemilosrdné zaobchádzanie so zajatcami. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev podľa správy tvrdil, že vojnoví zajatci „nemajú právo na život“. „Popravte ich, popravte, popravte,“ dodal údajne.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 bolo podľa správy zajatých približne 13.500 ukrajinských vojakov. Z nich bolo približne 6800 prepustených, zatiaľ čo 6300 zostáva v zajatí.

Zistenia expertov vychádzajú zo svedectiev bývalých vojnových zajatcov, ukrajinských úradníkov, správ medzinárodných organizácií a iných dôkazov. Rusko pri vyšetrovaní nespolupracovalo, dodáva DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
