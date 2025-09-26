Letisko v Dánsku opäť uzavreli po spozorovaní dronov
- DNES - 6:17
- Kodaň
Služba FlightRadar24, ktorá sleduje pohyb lietadiel v reálnom čase, informovala, že v noci zo štvrtka na piatok sa objavili nové správy o spozorovaní dronov na letisku v dánskom meste Aalborg. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Dánska polícia pre tlačovú agentúru Ritzau uviedla, že vzdušný priestor nad letiskom Aalborg bol uzavretý vo štvrtok večer o 23.40 h po tom, ako sa v oblasti objavili podozrivé drony. Dodala, že zatiaľ nebola schopná overiť spozorovanie dronov.
„Vzdušný priestor nad letiskom v Aalborgu bol v piatok o 00.35 h opäť otvorený po tom, čo bol uzavretý z dôvodu podozrenia aktivity dronov,“ informovala následne dánska polícia v príspevku na sociálnej sieti X.
Podľa Flightradar24 tento incident ovplyvnil dva lety. Let Kl1289 sa vrátil do Amsterdamu a let SK1225 z Kodane bol zrušený, uviedla služba v príspevku na X.
Je to už druhá noc po sebe, čo bolo letisko v Aalborgu uzavreté v dôsledku zaznamenania dronov. Tie boli v noci na štvrtok tiež spozorované nad letiskami v Esbjergu, Sönderborgu a na leteckej základni Skrydstrup.
OBSE: Moskva týra a zabíja vojnových zajatcov z Ukrajiny
Rusko systematicky týra a zabíja ukrajinských vojnových zajatcov, uvádza sa vo štvrtkovej správe expertov vypracovanej na žiadosť Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
Trump: Izraelu Západný breh Jordánu anektovať nedovolím
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Izraelu nedovolí anektovať Západný breh Jordánu.
Trump podpísal výkonné nariadenie ohľadom predaja TikToku
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal výkonné nariadenie týkajúce sa dohody o predaji čínskej spoločnosti TikTok skupine amerických investorov.
Kam zmizol 3-ročný Oliver? Matka zverejnila zvláštne video
Zo zmiznutia chlapca podozrievajú matku. Tá mala 3-ročného Olivera uniesť do zahraničia.