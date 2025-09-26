  • Články
Trump podpísal výkonné nariadenie ohľadom predaja TikToku

  • DNES - 6:14
  • Washington
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal výkonné nariadenie týkajúce sa dohody o predaji čínskej spoločnosti TikTok skupine amerických investorov.

Nariadenie podľa neho umožní platforme pokračovať prevádzke v Spojených štátoch spôsobom, ktorý spĺňa požiadavky národnej bezpečnosti stanovené zákonom. TASR o tom informuje podľa agentúry AP a televízie NBC News.

O skutočnej dohode, na ktorej sa v súčasnosti pracuje, je stále veľa vecí nejasných. Trump však vo štvrtok povedal, že čínsky prezident Si Ťin-pching ju schválil, vysvetľuje AP.

Šéf Bieleho domu pri tejto príležitosti tiež vyhlásil, že sám TikTok používal počas svojej predvolebnej kampane v roku 2024 a vyzdvihol úspech tejto sociálnej siete u mladých voličov. „Sám som ju používal počas kampane a bola veľmi úspešná,“ povedal Trump.

Je veľmi dobrá a veľmi zmysluplná, ale prevzali ju americkí investori, ktorí ju prevádzkujú a sú veľmi sofistikovaní,“ dodal šéf Bieleho domu. Podľa neho budú títo investori „hrať veľmi dôležitú úlohu z hľadiska bezpečnosti, ochrany a všetkého ostatného“.

Trump tiež poznamenal, že konzervatívny aktivista Charlie Kirk, ktorý bol tento mesiac zavraždený, ho povzbudil, aby TikTok používal na oslovenie voličov.

Podľa správy Pew Research Center, ktorá bola zverejnená vo štvrtok, približne 43 percent dospelých Američanov vo veku do 30 rokov uvádza, že pravidelne sleduje správy na TikToku, čo je viac ako v prípade akejkoľvek inej sociálnej siete, vrátane YouTube, Facebooku a Instagramu, dodáva AP.

Americký Kongres vlani veľkou väčšinou prijal zákon, ktorý zaväzuje čínsku materskú spoločnosť ByteDance predať svoje americké aktivity. V opačnom prípade by bola platforma TikTok v USA zablokovaná. Americkí predstavitelia sa obávali, že by komunistická vláda v Pekingu mohla získať prístup k množstvu osobných údajov z TikToku a zneužívať ich na získanie politického vplyvu v USA.

Zdroj: Info.sk, TASR
