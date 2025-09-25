Video: Donald Trump a prvá dáma Melania boli ponížení v sídle OSN, Biely dom hovorí o sabotáži
- DNES - 18:17
- New York
Hovorkyňa Bieleho domu povedala, že ak sa preukáže, že tento krok bol úmyselný, niekto by mal byť prepustený.
Biely dom ostro kritizoval personál sídla Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku po tom, čo bol americký prezident Donald Trump spolu s prvou dámou Melaniou Trumpovou nútený kráčať po eskalátore, ktorý sa náhle zastavil.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová žiada okamžité vyšetrovanie a tvrdí, že nemuselo ísť o náhodu. Na sociálnej sieti X obvinila zamestnancov OSN, pričom naznačila, že eskalátory je možné vypnúť a zapnúť na diaľku.
„Ak niekto v OSN úmyselne zastavil eskalátor, keď naň prezident a prvá dáma nastupovali, musí byť okamžite prepustený a vyšetrovaný,“ uviedla Leavittová vo svojom vyhlásení.
Svoje podozrenie oprela o článok v denníku The Times of London, ktorý podľa nej naznačuje, že zamestnanci OSN už vopred žartovali o možnej sabotáži. V spomínanom článku sa písalo: „Pri príležitosti Trumpovho príchodu zamestnanci OSN žartovali, že by mohli vypnúť eskalátory a výťahy a jednoducho mu povedať, že im došli peniaze, takže bude musieť ísť po schodoch.“
OSN obvinenia odmieta
Technici v sídle OSN kontrolujú eskalátor. Foto: TASR/AP/Ted Shaffrey
Podľa agentúry Associated Press sa mal samotný Trump v OSN posťažovať: „Toto sú dve veci, ktoré som dostal od OSN: zlý eskalátor a zlé čítacie zariadenie.“
Hovorca OSN Farhan Aziz Haq incident označil za nešťastnú náhodu. „Bezpečnostný mechanizmus bol nechtiac spustený niekým, kto bol na eskalátore pred prezidentom,“ vysvetlil pre The Times. „Eskalátor bol okamžite opäť spustený a je v prevádzke,“ dodal.
