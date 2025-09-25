  • Články
Video: Dokážete rozoznať, čo sa skrýva v stromoch vedľa tohto domu?

  • DNES - 8:17
  • Brisbane
Video: Dokážete rozoznať, čo sa skrýva v stromoch vedľa tohto domu?

Tieto zábery na sociálnej sieti prekvapili milióny ľudí.

Obyvateľ austrálskeho Queenslandu na kameru zachytil obrovského hada, ktorý sa zo stromu pokúšal dostať na strechu jeho domu. Zábery, ktoré na sociálnych sieťach videlo už viac ako deväť miliónov ľudí, ukazujú pytóna druhu Morelia spilota v korunách stromu v meste Brisbane.

@ellaweibgen Moving out asap xxx #brisbane #snakes #australia #jet2holidays ♬ Jet2 Advert - A7-BBH | MAN

Plaz sa celou dĺžkou svojho tela natiahol v snahe preklenúť medzeru a dostať sa na neďalekú strechu. Jeho pokus bol však neúspešný a had sa napokon stiahol späť do bezpečia stromu.

Video vyvolalo na internete búrlivé reakcie a mnohí používatelia si všimli aj bizarnú podobnosť hada s pravekým dinosaurom. „Prepáčte, ale na sekundu som si myslel, že je to brontosaurus,“ znel jeden z mnohých podobných komentárov.

Pytóny, ktoré sú rozšírené po celej Austrálii, sú všeobecne považované za neškodné a môžu dorásť až do dĺžky troch metrov. Zvyčajne sa živia menšou korisťou, ako sú potkany a myši, no je známe, že dokážu skonzumovať aj väčšie zvieratá, napríklad vačice alebo vtáky. Hoci nie sú jedovaté, v prípade ohrozenia môžu bolestivo pohrýzť.

Zdroj: Info.sk, TM, tiktok.com/@ellaweibgen
