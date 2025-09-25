  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.9.2025Meniny má Vladislav(a)
13°Bratislava

PS pre dianie v parlamente presúva rokovanie k téme 17. novembra

  • DNES - 22:06
  • Bratislava
PS pre dianie v parlamente presúva rokovanie k téme 17. novembra

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) presúva avizované piatkové (26. 9.) rokovanie s partnermi o spoločnom postupe pri protestoch a generálnom štrajku 17. novembra.

Dôvodom je plánované hlasovanie pléna Národnej rady (NR) SR o novele ústavy. TASR o tom vo štvrtok informovala riaditeľka mediálneho oddelenia PS Alena Kuišová.

Zásadné hlasovanie o novele Ústavy SR sa totiž po ďalšom neštandardnom rozhodnutí vládnej koalície má uskutočniť v piatok predpoludním, teda v rovnakom čase, kedy sa mal konať aj ohlásený okrúhly stôl. Aj touto cestou sa chceme všetkým pozvaným poďakovať za pozitívne reakcie a záujem o účasť na našej diskusii, a zároveň aj za pochopenie pre operatívnu zmenu jej termínu,“ uviedla Kuišová. Náhradný termín zatiaľ hnutie neoznámilo.

Okrúhly stôl chcelo hnutie zorganizovať pre nezhody medzi opozičnými stranami na forme protestu 17. novembra. SaS plánuje organizovať generálny štrajk, s čím KDH nesúhlasí.

Poslanci parlamentu mali pôvodne o novele ústavy hlasovať vo štvrtok. Do tretieho čítania sa prihlásilo viacero zákonodarcov. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) preto hlasovanie odsunul na ďalší rokovací deň.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Puci odmieta, že sa hlasovanie o zmene ústavy presunulo pre neúčasť Blcháča

Puci odmieta, že sa hlasovanie o zmene ústavy presunulo pre neúčasť Blcháča

DNES - 21:50Domáce

Šéf koaličného poslaneckého klubu Hlasu-SD Róbert Puci odmieta, že sa hlasovanie o vládnej novele ústavy presunulo pre neprítomnosť poslanca Jána Blcháča.

Poslanci NR SR budú o novele ústavy hlasovať až v piatok dopoludnia

Poslanci NR SR budú o novele ústavy hlasovať až v piatok dopoludnia

DNES - 21:22Domáce

Poslanci Národnej rady SR budú o vládnej novele Ústavy SR napokon hlasovať až v piatok o 11.00 h.

Prieskum: Voľby by v septembri vyhralo PS, druhý by bol Smer-SD

Prieskum: Voľby by v septembri vyhralo PS, druhý by bol Smer-SD

DNES - 19:37Domáce

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v septembri, vyhralo by ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko.

Šutaj Eštok nateraz neavizuje vylúčenie Ferenčáka z Hlasu

Šutaj Eštok nateraz neavizuje vylúčenie Ferenčáka z Hlasu

DNES - 19:01Domáce

Líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok nateraz neavizuje vylúčenie Jána Ferenčáka zo strany.

Vosveteit.sk
Slováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuťSlováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuť
NASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovaliNASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovali
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnostiUSA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíruVedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Koniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základuKoniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základu
USA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a ČínouUSA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a Čínou
Hologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba domaHologramy už nie sú sci-fi ani víziou vzdialenej budúcnosti. Takto jednoducho môžu vzniknúť aj u teba doma
Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!
Mars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétuMars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP