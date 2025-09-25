PS pre dianie v parlamente presúva rokovanie k téme 17. novembra
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) presúva avizované piatkové (26. 9.) rokovanie s partnermi o spoločnom postupe pri protestoch a generálnom štrajku 17. novembra.
Dôvodom je plánované hlasovanie pléna Národnej rady (NR) SR o novele ústavy. TASR o tom vo štvrtok informovala riaditeľka mediálneho oddelenia PS Alena Kuišová.
„Zásadné hlasovanie o novele Ústavy SR sa totiž po ďalšom neštandardnom rozhodnutí vládnej koalície má uskutočniť v piatok predpoludním, teda v rovnakom čase, kedy sa mal konať aj ohlásený okrúhly stôl. Aj touto cestou sa chceme všetkým pozvaným poďakovať za pozitívne reakcie a záujem o účasť na našej diskusii, a zároveň aj za pochopenie pre operatívnu zmenu jej termínu,“ uviedla Kuišová. Náhradný termín zatiaľ hnutie neoznámilo.
Okrúhly stôl chcelo hnutie zorganizovať pre nezhody medzi opozičnými stranami na forme protestu 17. novembra. SaS plánuje organizovať generálny štrajk, s čím KDH nesúhlasí.
Poslanci parlamentu mali pôvodne o novele ústavy hlasovať vo štvrtok. Do tretieho čítania sa prihlásilo viacero zákonodarcov. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) preto hlasovanie odsunul na ďalší rokovací deň.
