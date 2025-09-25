  • Články
Puci odmieta, že sa hlasovanie o zmene ústavy presunulo pre neúčasť Blcháča

  • DNES - 21:50
  • Bratislava
Puci odmieta, že sa hlasovanie o zmene ústavy presunulo pre neúčasť Blcháča

Šéf koaličného poslaneckého klubu Hlasu-SD Róbert Puci odmieta, že sa hlasovanie o vládnej novele ústavy presunulo pre neprítomnosť poslanca Jána Blcháča (Hlas-SD).

Uviedol to novinárom v Národnej rade (NR) SR. Poprel tak tvrdenia poslanca Igora Matoviča (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý hovoril, že presun bol pre neúčasť Blcháča.

Puci upozornil na to, že na schválenie zmeny ústavy treba 90 hlasov a toľko koalícia nemá ani bez, ani s Blcháčom. „Bol dnes navyše riadne a legitímne ospravedlnený z celého dňa, z celej schôdze,“ dodal s tým, že o tom všetci vedeli.

Líder opozičného PS Michal Šimečka v reakcii na presun skonštatoval, že premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) sa rozpadá pod rukami „hrádza proti progresivizmu“ rovnako ako vláda. Upozornil na to, že novelu ústavy tlačí pred sebou už mesiace. Kritizoval ho za to, že nevie dostať ani koaličných poslancov na schôdzu. „Videli, že sa to skončí prehrou, tak si chcú ešte kúpiť čas, aby do zajtra mohli lámať nejakých poslancov,“ povedal novinárom.

Presun je podľa poslankyne Jany Bittó Cigánikovej (SaS) prehrou koalície. „Aj v takto pre nich dôležitom ústavnom zákone, ktorým sa snažia celé mesiace zahladzovať kauzy koalície, zdražovanie a veci, ktoré sa naozaj týkajú ľudí, sa ich nedokázalo nazbierať dosť na to, aby mohli zahlasovať,“ skonštatovala. Koalíciu označila za slabú. Myslí si, že opozícii sa darí držať dostatočné počty, aby novela ústavy neprešla, a to aj napriek tomu, že sa ju pokúšajú rozbiť. Verí, že úprava neprejde ani v piatok (26. 9.).

Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) vo štvrtok oznámil, že parlament bude o vládnej novele Ústavy SR hlasovať až v piatok o 11.00 h. Pôvodne sa malo hlasovať vo štvrtok podvečer. Presun Raši odôvodňoval to tým, že do rozpravy k tretiemu čítaniu je prihlásených viacero rečníkov.

Zdroj: Info.sk, TASR
PS pre dianie v parlamente presúva rokovanie k téme 17. novembra

PS pre dianie v parlamente presúva rokovanie k téme 17. novembra

DNES - 22:06Domáce

Opozičné Progresívne Slovensko presúva avizované piatkové rokovanie s partnermi o spoločnom postupe pri protestoch a generálnom štrajku 17. novembra.

Poslanci NR SR budú o novele ústavy hlasovať až v piatok dopoludnia

Poslanci NR SR budú o novele ústavy hlasovať až v piatok dopoludnia

DNES - 21:22Domáce

Poslanci Národnej rady SR budú o vládnej novele Ústavy SR napokon hlasovať až v piatok o 11.00 h.

Prieskum: Voľby by v septembri vyhralo PS, druhý by bol Smer-SD

Prieskum: Voľby by v septembri vyhralo PS, druhý by bol Smer-SD

DNES - 19:37Domáce

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v septembri, vyhralo by ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko.

Šutaj Eštok nateraz neavizuje vylúčenie Ferenčáka z Hlasu

Šutaj Eštok nateraz neavizuje vylúčenie Ferenčáka z Hlasu

DNES - 19:01Domáce

Líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok nateraz neavizuje vylúčenie Jána Ferenčáka zo strany.

